Mobile Flüchtlingsunterkünfte: Erste Vorschläge für den Bau

Berlin. Seit Ende März stehen die 25 Standorte für die sogenannten Mobilen Unterkünfte für Flüchtlinge (MUFs) fest, nach einigen Protesten von Anwohnern laufen jetzt bei Senat und Bezirken die Planungen für die Häuser an. Im Zuge dessen hat am gestrigen Donnerstag die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus Vorschläge für den Bau der Unterkünfte gemacht – und damit für Unmut beim Senat gesorgt.

„Die neuen MUFs werden nicht für zwei, sondern wahrscheinlich für 50 Jahre gebaut“, sagte Fraktionschefin Antje Kapek. „Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass sie von den Berlinern in der Umgebung angenommen werden. Dafür müssen sich die Anlagen für die Kieze öffnen.“

Die bestehenden Container-Unterkünfte gleichen bislang oft eingezäunten Arealen, viele Anwohner kommen darum kaum mit den Geflüchteten in Berührung. „Das wollen wir besser machen“, so die integrationspolitische Sprecherin Bettina Jarrasch. „Die MUFs bieten auch aus stadtentwicklungspolitischer Perspektive viele Chancen.“

Mehrere kleinere Gebäude

Konkret schlägt die Öko-Fraktion Folgendes vor: Wo die Bezirke es befürworten, sollen zusätzliche Standorte gefunden werden, damit mehrere kleinere Gebäude gebaut werden können. „Neben denen könnten dann auch Studentenwohnheime gebaut werden“, so Jarrasch. Zudem wünscht sie sich, dass Treffpunkte und Cafés entstehen, wo sich Flüchtlinge und Alteingesessene begegnen.

Die soziale Infrastruktur lasse sich durch die neuen MUFs stärker ausbauen. „Auch ältere Menschen haben ähnliche Bedürfnisse wie die Geflüchteten“, sagt Jarrasch. „Sind sie alleinstehend, suchen sie Privatsphäre in einem kleinen Apartment, wollen aber auch mit anderen Zeit in Gemeinschaftsräumen verbringen.“ Idealerweise könnten die MUFs deshalb auch von Rentner bezogen werden.

Zunächst aber ist vielerorts lediglich die Unterbringung von Flüchtlingen möglich – wegen des sogenannten Flüchtlingsbaurechts, das der Bund 2015 verabschiedet hat: Das beschleunigt in einigen Fällen den Bauprozess, erlaubt aber lediglich, dass Flüchtlinge in die neugebauten Wohnungen einziehen.

„Wo es geht, sollten die Bezirke deshalb das gewöhnliche Baurecht anwenden“, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Kapek. „Damit auch schon früher andere Menschen in den Gebäuden für eine bessere Mischung sorgen.“

Integrationsverwaltung reagiert pikiert

Warum aber haben die Grünen ihre Ideen eigentlich jetzt vorgestellt? Kapek dazu: „Wir glauben, dass in der Verwaltung auf Hochtouren gearbeitet wird. Der Senat macht seinen Job okay – wir wollen aber, dass er ihn super macht.“

Bei der Senatsverwaltung für Integration und Soziales reagierte man pikiert auf die Vorschläge. „Wir bedauern, dass uns dieser Beschluss nicht direkt zur Verfügung gestellt wurde“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. „Nach kursorischer Prüfung der Vorschläge stellen wir fest, dass es in vielen Punkten den Diskussionsstand mit den Koalitionsfraktionen, auch mit der Fraktion der Grünen, wiedergibt.“

Die in dem Papier genannten Vorschläge und Ideen seien bereits in der öffentlichen Diskussion, der Planung oder sogar in der Umsetzung.

