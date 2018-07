Gefangener betreibt Videoblog bei Facebook aus JVA Tegel

Ein Gefangener hat aus seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel heraus einen Videoblog auf Facebook betrieben, in dem er vermummt aus dem Gefängnisalltag berichtete. Das führte in den Gefängnisverwaltungen wiederum zu hektischer Betriebsamkeit. Denn es war nicht klar, aus welchem Berliner Gefängnis der Inhaftierte seine Beiträge gepostet hatte.

„Nach Bekanntwerden des Videos wurde von den Sicherheitsabteilungen der Berliner Vollzugsanstalten mit Hochdruck geprüft, ob die Aufnahmen in einer unserer Justizvollzugsanstalten entstanden sind und um welchen Inhaftierten es sich handelt“, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Der Mann sitzt in Tegel ein und wurde inzwischen in einen anderen Haftraum verlegt. Gegen den Gefangenen werden jetzt disziplinarische Maßnahmen geprüft. Weitere Angaben wollte die Justizverwaltung nicht machen. Im Gefängnis sind Mobiltelefone verboten.

Weitere Polizeithemen:

Leiche auf Universitäts-Gelände gefunden

Gegen Diebe der 100-Kilo-Goldmünze wird Anklage erhoben

Mord an Melanie Rehberger: Verdächtiger in Spanien gefasst