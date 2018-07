Berlin: Warum eine Schule Vorbild für Polizeiakademie sein könnte

Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin: Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost.

Die BVG macht aus der Not eine Tugend: Aus einem Unglücksbus, der beim einem Unfall im Jahr 2016 sein Dach verloren hatte, wurde der „Bus der Zukunft“. Nun fährt der Cabrio-Bus auf der Linie 100 und bietet seinen Passagieren freies WLAN, USB-Anschlüsse und einen tollen Ausblick auf Berliner Himmel dank des Panoramadachs.

Weniger gut stellen sich anscheinend die Anwärter der Berliner Polizeiakademie an - zumindest was die Rechtschreibung angeht. Zwei von drei Bewerbern erreichen im Diktat die Note sechs. Warum eine Friedenauer Schule der Polizeiakademie helfen könnte, erfahrt ihr in der Folge 33.

“Molle und Korn - Der Berlin-Podcast": Hört rein, hinterlasst Feedback oder diskutiert einfach mit der Facebookseite "Molle und Korn".

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Spotify

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Soundcloud

Gelangen Sie hier direkt zum Podcast bei Deezer

Emina und Sebastian / Molle und Korn

Foto: Reto Klar

"Molle und Korn" ist jeden Donnerstag zu hören. In der U-Bahn, in der Badewanne, beim Waldspaziergang, beim Shoppen im KaDeWe oder gemütlich im Bett - abzurufen direkt bei der Berliner Morgenpost auf morgenpost.de, bei Soundcloud, bei iTunes, bei Deezer und Spotify.

( emb )