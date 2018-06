Fulminanter Auftritt von Beyoncé und Ehemann Jay Z

Berlin. "This. Is. Real. Life" – "Das ist das wahre Leben". In großen Buchstaben glitzert die Botschaft auf riesigen Leinwänden hinter der Bühne im Olympiastadion. R’n’B-Superstar Beyoncé und ihr Ehemann, Rap-Mogul Jay Z, sind auf Welttournee. Und machen Zwischenstopp in Berlin. Im Mittelpunkt steht das Künstlerehepaar selbst. Klar, auch ihre Musik. Aber auch in der dreht sich alles um ihre Liebe, Seitensprünge, Vergebung.

Gemeinsam sind Beyoncé und Jay Z das Ehepaar der Superlative in der Musikindustrie: Laut dem "Forbes"-Magazin sind sie das reichste Paar im Showbusiness, gemeinsam sollen sie eine Milliarde Dollar schwer sein. Er gehört zu den erfolgreichsten Rappern aller Zeiten, sie wird von ihren Fans bescheiden „Queen Bey“ – Königin – genannt. Und über kaum ein anderes Paar wird mehr getratscht und geschrieben, als über die beiden. Obwohl alles, was über ihre Ehe bekannt ist, von den beiden selbst kommt. Und zwar über ihre Musik.

2016 veröffentlichte Beyoncé ihr Album „Lemonade“ – und rechnete darin gnadenlos mit ihrem untreuen Ehemann ab. Jay Z antwortete ein Jahr später mit seinem Vergebungs-Album „4:44“. Gerade haben die beiden noch ein gemeinsames Album herausgebracht: „The Carters“, ihr gemeinsamer Nachname. Und nun eben noch die Tour. „On the Run 2“, „Auf der Flucht“ haben sie sie genannt. Knapp 50 Konzerte spielen sie in elf verschiedenen Ländern bis Oktober. Mehr als zwei Stunden haben sie im Olympiastadion gespielt. Und die Show hatte es in sich.

Teilweise gaben die beiden ihre Hits auf einer über den begeisterten Fans schwebenden Bühne zum Besten. Eine Armada von athletischen Tänzern visualisiert die Musik des Ehepaars. Der Sound, der ja zuletzt einigen Künstlern und Fans im Olympiastadion Konzerte vermiest hatte, war bei den Hip-Hop-Superstars gut.

Mal traten Beyoncé (bei "Formation" und "Run the World (Girls)") und Jay Z (bei "99 Problems" und "Show MeWhat You Got") getrennt auf – aber zum Kreischen brachten sie die Menge vor allem, wenn sie zusammen auf der Bühne standen. Dann konnten sie ihre Fans auch wieder an die Zeit vor ihren Eheproblemen erinnern, als sie noch „Crazy in Love“ waren oder sich als „03 Bonnie and Clyde“ inszenierten – als Paar, das zusammen durch Dick und Dünn geht.

Aber Beyoncé verarbeitet auf der Bühne auch die Demütigungen und den Betrug ihres Mannes. Sie singt Lieder von ihrem Lemonade-Album. Welche, in denen sie seine Untreue thematisiert. Und andere, in denen sie ihm vergibt. Auch er darf Solo ran, auch er rappt über Vergebung.

Dennoch - oder besser gesagt: gerade deshalb : Ihre Show ist perfekt choreografiert und inszeniert. Neben vielen Outfit-Wechseln, tauchen auch immer wieder private Fotos der gemeinsamen Kinder auf der großen Leinwand auf.

Und so war das gemeinsame Konzert der Superstars nicht ein Weg durch ihre Musikhistorie. Sondern auch eine Inszenierung ihrer selbst. Und ihrer Liebe. Die Fans waren jedenfalls begeistert.

