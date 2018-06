Bauarbeiten - Was auf S-Bahn-Fahrgäste im Nordosten zukommt

Die Warnschilder an den Bahnhöfen sind geklebt, auch die Haltestellenschilder für die SEV-Busse stehen schon. Am heutigen Dienstag will die Deutsche Bahn ihren diesjährigen Bausommer in Berlin starten. Und dieser wird – vor allem für Bahnnutzer im Nordosten der Stadt – hart und lang. Wegen umfangreicher Bauarbeiten am Bahnknoten Karower Kreuz wird der Zugverkehr dort rund acht Wochen lang komplett unterbrochen. Bis zu 100.000 Fahrgäste sind in diesem Bereich täglich in Regional- und S-Bahnzügen unterwegs. Weil ein Hauptteil der Sperrzeit in die Sommerferien fällt, hofft die Bahn darauf, dass die Zahl der tatsächlich Betroffenen deutlich geringer ausfällt.

In der ersten Bauphase, die bis zum 16. Juli dauern soll, wird der Zugverkehr der S-Bahn zwischen Blankenburg und Karow eingestellt. Betroffen davon sind die Nutzer der S2 (Blankenfelde–Bernau) und S8 (Zeuthen–Birkenwerder), jeweils auf ihren nördlichen Strecken­ästen. Indirekt betroffen ist auch die S1, die sich für einen Teil der S8-Fahrgäste als gute Alternative herausstellen könnte. Wer an der Bornholmer Straße umsteigt, kann dann ohne nervigen Ersatzverkehr bis nach Birkenwerder fahren.

Busse starten am P+R-Platz in Pankow-Heinersdorf

Für alle anderen heißt es: umsteigen in den „Schienenersatzverkehr“ (SEV) und deutlich mehr Fahrzeit einplanen. Da sich das dörfliche Umfeld das S-Bahnhofes Blankenburg bei vorausgegangenen Sperrpausen als wenig gut geeignet zur Aufnahme eines umfangreichen Bus-Ersatzverkehrs erwies, hat die S-Bahn ihr Konzept geändert. Die SEV-Busse starten nun am großen P+R-Platz in Pankow-Heinersdorf in Richtung Karow beziehungsweise Birkenwerder. Sie fahren am „Feuchten Winkel“ ab, der direkt unter der langen Autobahnbrücke der A 114 liegt. Die SEV-Busse für die S2 (Richtung Karow) und S8 (Richtung Birkenwerder) haben jedoch unterschiedliche Abfahrtpositionen. Die S-Bahn will zumindest in den ersten Tagen zwei Mitarbeiter vor Ort einsetzen, die den Kunden bei der Orientierung helfen sollen. Vor allem Fahrgäste im Rollstuhl, mit viel Gepäck oder Kinderwagen sollten indes deutlich mehr Zeit einplanen. Ihnen steht am Bahnhof Pankow-Heinersdorf nur ein Aufzug zur Verfügung.

Laut S-Bahn sollen die Ersatzbusse zwischen Pankow-Heinersdorf und Karow zwischen zwölf und 25 Minuten benötigen. Vor allem im Berufsverkehr dürfte es aber länger dauern, sind doch die engen Straßen speziell in Karow staugefährdet. Zum Vergleich: Die Fahrzeit der S-Bahn im regulären Fahrplan beträgt lediglich sechs Minuten.

Besser für S2-Nutzer soll es in der zweiten Bauphase werden, die am 16. Juli beginnt. Dann wird der Sperrbereich zwar bis nach Berlin-Buch ausgeweitet, die S-Bahn wird dann aber Expressbusse einsetzen, die über die Autobahn ohne Zwischenhalt zwischen Pankow-Heinersdorf und Buch durchfahren – die bessere Option vor allem für Pendler, die aus dem Umland nach Berlin zur Arbeit wollen.

Ersatzbusse könnten zeitweise im Stau stehen

Ob die Fahrzeit von nur elf bis 15 Minuten von den Ersatzbussen tatsächlich eingehalten wird, dürfte vor allem von der Verkehrslage abhängen. Führt die Umleitung doch über die A 114 (Pankow-Zubringer), an der gleichfalls gebaut wird. Die Bundesbaugesellschaft Deges will die Arbeiten zwar nördlich der SEV-Strecke konzentrieren. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass die Busse zeitweise im Stau stecken bleiben.

Bis zu 40 Busse will die Bahntochter Bayern-Express (BEX) für den Ersatzverkehr einsetzen. Doch nicht alle Busse kommen von BEX selbst. Vielfach werden die Aufträge an Subunternehmen gegeben, deren Fahrer sich in Berlin wenig auskennen. Auch das sorgte in der Vergangenheit vielfach für Probleme.

Für die S8-Nutzer soll die Sperrpause bereits am 23. Juli beendet sein. Für ihren SEV gibt die Bahn eine Fahrzeit von Pankow-Heinersdorf nach Birkenwerder von 39 bis 48 Minuten an. Die S-Bahn benötigt für diesen Abschnitt regulär nur 23 Minuten. Um den Fahrgästen unnötige Wege zu ersparen, fahren die Ersatzbusse nicht den S-Bahnhof Schönfließ, sondern die Haltestelle „Schönfließ, Kirche“ direkt im Ort an.

„Möglichst vielen erleichtern, die Strecke mit dem Fahrrad zu fahren“

Einen Teil der Fahrgäste will die S-Bahn motivieren, gar nicht erst in den Ersatzbus einzusteigen. „Wir wollen es möglichst vielen erleichtern, die Strecke mit dem Fahrrad zu fahren“, sagte S-Bahnsprecherin Sandra Spieker. Aus diesem Grund ist es zulässig, im nördlichen Abschnitt der S2 das Rad kostenlos mitzunehmen. Eine weitere Hilfe: Wer die Baustelle mit dem RE3 umfahren will, benötigt für die Fahrt von Bernau über Lichtenberg nach Gesundbrunnen und zurück lediglich einen Fahrausweis für den Tarifbereich BC. Nur wer bis zum Hauptbahnhof weiterfährt, muss das teurere ABC-Ticket lösen.

Am Karower Kreuz wird seit vergangenem Jahr gebaut. Brücken werden erneuert, zudem erhält die Strecke von Karow nach Gesundbrunnen das nach Kriegsende als Reparation abgebaute zweite Gleis zurück. Damit sollen sich Kapazität und Betriebszuverlässigkeit des Bahnknotens erhöhen. Insgesamt will die Bahn rund 550 Millionen Euro in die Erneuerung von Schienen, Weichen, Stellwerken und Bahnhöfen investieren.