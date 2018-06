Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker: Alle Infos zu Tickets, Programm, Anreise, Einlass, Live-Stream

Am Sonntagabend spielen die Berliner Philharmoniker in der Waldbühne in Berlin

Die Berliner Philharmoniker geben am Sonntagabend ihr traditionelles Saisonabschlusskonzert in der Waldbühne. Das müssen Sie wissen.

Berlin. Die Berliner Philharmoniker geben am Sonntagabend, den 24. Juni ihr traditionelles Saison-Abschlusskonzert in der Waldbühne. Dieses Jahr steht das Konzert jedoch unter einem besonderen Vorzeichen: Es ist das letzte Konzert von Sir Simon Rattle als Chefdirigent der Philharmoniker. Seit 2002 hatte der Brite diesen Posten bei den Berliner Philharmonikern inne. In dieser Zeit wurden Rattle und die Berliner Philharmoniker zwei Mal mit dem Echo-Klassik ausgezeichnet. Nun steht sein Abschiedskonzert an. Das müssen sie zum Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker wissen.

Was spielen die Berliner Philharmoniker beim Waldbühnenkonzert?

Die Berliner Philharmoniker beschreiben das Programm auf ihrer Internetseite als "farbenfroher, brillianter Abschied" fürihren Dirigenten Sir Simon Rattle. Es werden Werke von Gershwin, Fauré, Chatschaturjan und Respighi gespielt. Stargast des Abends ist Rattles Frau, die Mezzosopranistin Magdalena Kožená, die Auszüge aus Joseph Canteloubes Chants d’Auvergne singt. Das vollständige Programm:

George Gershwin - Cuban Overture

Gabriel Fauré - Pavane

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: »Malurous qu’o uno fenno«

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: »Baïlèro«

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: »Lo Fiolairé«

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: »Brezairola«

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: » La Delaïssado«

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: »Lou Coucut«

Joseph Canteloube - Aus den Chants d’Auvergne: »Uno jionto postouro«

Aram Chatschaturjan - Gayaneh-Suite Nr. 3: Nr. 5 Säbeltanz

Aram Chatschaturjan - Gayaneh-Suite Nr. 3: Nr. 2 Tanz der jungen Kurden

Aram Chatschaturjan - Gayaneh-Suite Nr. 1: Nr. 7 Gayanehs Adagio

Aram Chatschaturjan - Gayaneh-Suite Nr. 1: Nr. 8 Lesginka

Ottorino Respighi - Pini di Roma

Ganz zum Schluss folgt natürlich Paul Linckes Marsch "Berliner Luft", der bei keinem Waldbühnenkonzert als Zugabe fehlen darf.

Wann beginnt das Konzert in der Waldbühne?

Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker beginnt um 20:15 Uhr. Der Einlass fängt um 18 Uhr an.

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Für die Anreise zur Waldbühne gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Veranstalter empfehlen, die Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mit den S-Bahnlinien S3 oder S9 fahren Konzertbesucher am besten zum S-Bahnhof Pichelsberg. Von dort aus ist es ein etwa zehnminütiger Fußweg bis zur Waldbühne.

Wer mit der U-Bahn anreisen möchte, nimmt die Linie U2 bis zum U-Bahnhof Olympiastadion. Ab dort beträgt der Fußweg etwa 20 Minuten zur Konzertstätte.

Gäste, die den Bus wählen, fahren mit den Buslinien M49 oder 218 bis zur Haltestelle Ragniter Allee oder zum Scholzplatz. Bis zur Waldbühne sind es von dort noch etwa 15 Minuten Fußmarsch.

Konzertgäste, die mit dem Auto kommen, sollten wissen, dass es rund um die Waldbühne nur begrenzte Parkplätze gibt. Offen ist der gebührenpflichtige Parkplatz P07, diesen erreichen sie von der Heerstraße kommend über die Passenheimer Straße. In Ausnahmefällen sind zudem die kostenpflichtige Parkplätze P04 und P05 geöffnet.

Was darf man mit in die Waldbühne nehmen - und was nicht?

Gestattet ist die Mitnahme von Speisen und Getränke. Erlaubt ist pro Person ein halber Liter - auch leichte Alkoholische Getränke in einem Tetra Pak oder einer PET-Flasche. Die Speisen müssen durchsichtig verpackt sein. Mitbringen dürfen Sie zudem Sitzkissen, Decken und Picknicktaschen bis zu einer Größe von 40x40x35 Centimetern sowie Plastikbesteck. Kleine Hand- und Bauchtaschen und Jutebeutel bis maximal DIN A4-Format sind auch gestattet.

Nicht erlaubt sind Sperrige Verpackungen und Transportbehältnisse, Glasflaschen, Getränkedosen sowie sperrige Gegenstände wie Stockschirme, Kinderwagen oder Helme. Kleine Regenschirme sind hingegen erlaubt. Auch technische Geräte wie Notebooks, Tablets, professionelles Kamera-Equipment, Taschenlampen, Selfie-Sticks und GoPros dürfen nicht mitgebracht werden.

Gibt es noch Tickets für das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker?

Nein, das Konzert des Sinfonieorchesters in der Waldbühne ist bereits ausverkauft. Die Karten kosteten je nach Kategorie zwischen 25 Euro und 67 Euro.

Kann man das Konzert im Live-Stream verfolgen?

Wenn Sie keine Karte bekommen haben, können Sie den Auftritt der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne trotzdem sehen. Die Berliner Philharmoniker übertragen das Konzert per Live-Stream im Internet. Auch der Live-Stream ist kostenpflichtig.

