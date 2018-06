Wie Jutta Almendinger für Vielfalt kämpft

Fotograf und Autor müssen sich noch ein bisschen gedulden an diesem Montag im Juni. Die Kuratoriumssitzung am Wissenschaftszentrum laufe noch, lässt der Pförtner wissen, Frau Allmendinger komme in ein paar Minuten. Zeit also, sich im kühlen Treppenhaus ein bisschen zu erholen von dem Treibhaus da draußen vor der Tür. Wir wedeln uns mit Infobroschüren Luft zu, und ich erzähle dem Fotografen, dass dieses Gebäude hier eins der wenigen ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Gegend noch gestanden haben. „Aha“, sagt der Fotograf. Doch da erscheint schon Jutta Allmendinger oben am Treppenabsatz. Sie trägt ein blaues Kleid und versprüht Energie.

„Entschuldigung!“, ruft sie.

Das ist schon in Ordnung, wir haben ja nur fünf Minuten gewartet. Der Fotograf schlägt gleich vor, ein Foto im Hof zu machen. Wir betreten den Rasenplatz, der von dem wiederhergestellten wilhelminischen Gebäude und den kühn postmodernen, rosa und hellblau getünchten Bauten der Architekten James Stirling und Michael Wilford begrenzt wird. Ein paar Mitarbeiter des Wissenschaftszentrums sitzen lesend in der Sonne. Einen Moment kann man sich der Illusion hingeben, man befinde sich gar nicht in Berlin, sondern auf einer toskanischen Piazza. Jutta Allmendiger macht auf die Vielfalt der verschiedenen Baustile aufmerksam, die sich hier überall eklektisch begegnen: „Hier hat man die perfekte Balance dessen, was ich unter Wissenschaft verstehe und dem, was ich unter wissenschaftlichen Herausforderungen verstehe, in einer gebauten Art und Weise.“ Der Fotograf nickt und schlägt vor, Frau Allmendinger möge sich doch auf die Treppen dort vorn setzen. Und während er seine Blitzlichtanlage aufbaut, rekapituliere ich noch mal kurz im Geiste, was ich über meine Gesprächspartnerin weiß.

Die erste Frau an der Spitze der Einrichtung

Jutta Allmendinger, Jahrgang 1956, hat als Wissenschaftlerin eine beeindruckende Karriere hingelegt, die ich hier nur grob skizzieren kann. Sie studierte Soziologie und Sozialpsychologie in ihrer Heimatstadt Mannheim, deren singendes Idiom man ihr immer noch anhört. Danach Soziologie, Volkswirtschaftslehre und Statistik an der University of Wisconsin. 1992 wurde sie Professorin für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, war von 1999 bis 2002 die erste Frau an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, leitete von 2003 bis 2007 als erste Frau das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, um schließlich als erste Frau an die Spitze des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung (WZB) berufen zu werden, wo ihr jetzt gerade unser Fotograf lobende Worte zuruft: „Genau so! Jawoll! Sehr gut! Ein Letztes noch, dann haben wir es!“

Hier am WZB wird seit 1969 Grundlagenforschung zu ausgewählten politischen und sozialen Themen betrieben. Wer sich auf die Website der außeruniversitären Forschungseinrichtung umschaut, erkennt gleich die Weite des Feldes: Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel. Dynamiken sozialer Ungleichheiten. Wandel politischer Systeme. Politische Ökonomie der Entwicklung. Und vieles andere mehr, wir werden darauf noch zurückkommen. Der Fotograf verabschiedet sich, und Jutta Allmendinger führt kurz und resolut durch das Gebäude. Sie erzählt, dass der kommunikative Raum am WZB durch einen kleinen Wintergarten größer werden solle, erwähnt nebenbei, dass es früher auf dem Dach des alten Baus einen Garten gegeben habe und weist darauf hin, dass er in der Nachkriegszeit auch als musikalisches Konservatorium genutzt wurde. Etwas spöttisch spaziert sie an der Galerie mit Gemälden vorüber, mit der ihre ehrwürdigen Vorgänger der Nachwelt überlieferten, wie sie selbst gern gesehen werden möchten. Die altväterlich-akademische Selbstinszenierung in nachdenklicher, wissensumwölkter Pose ist ihr fremd: Dafür gibt es immer viel zu viel spannende Gegenwart zu beobachten, zu analysieren und zu erklären.

„Eine Stadt muss Begegnung von Menschen ermöglichen“

Wir verlassen das Wissenschaftszentrum und machen uns über die Hitzigallee auf den Weg in Richtung Kulturforum. Forum: Das bedeutet Platz der Volksversammlung. Wir sind uns einig, dass dieser Platz das genaue Gegenteil davon darstellt. Niemand hat Lust, auf der riesigen Fläche zwischen dem Kupferstichkabinett, dem Kammermusiksaal und der St. Matthäus-Kirche zu verweilen, es ist ein reiner Transitraum. Frau Allmendinger bedauert das sehr: „Der Inbegriff dessen, was eine Stadt ausmacht, was sie unbedingt ermöglichen muss, ist die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Interessen. Und das funktioniert nicht. Die Potsdamer Straße stellt einen geradezu brutalen Schnitt dar. Der Raum müsste sich eigentlich zum Potsdamer Platz öffnen. Was hier fehlt, ist ein durchmischtes Wohnviertel.“

Das Thema der Vielfalt – oder wie die Soziologen sagen: der Diversität – zählt zu den Leitmotiven ihrer Forschung. Nur wenn Vielfalt existiert anstelle von Homogenität, können Vorurteile abgebaut und Lerneffekte erzielt werden, die die ganze Gruppe voranbringen. Und wo sich Geschlechter, Altersgruppen und soziale Milieus voneinander abkapseln – oder wie die Soziologen sagen: segregieren –, besteht die Gefahr von Stillstand, später von Verwahrlosung und politischer Radikalisierung: „Früher gab es einige Möglichkeiten, Menschen aus anderen Schichten näher kennenzulernen. In den Grundschulen, während des Zivildienstes, bei mir im Konfirmationsunterricht. Jetzt sind unsere Schulen sozial gespalten. Auch hier bleiben die Schichten unter sich. Und das ist für eine Gesellschaft fatal.“

Aus dem gesellschaftlichen Bedürfnis nach Vielfalt leitet Jutta Allmendinger auch ihre Forderung nach einer Geschlechterquotierung ab: „Eine Quotierung ist wichtig. Denn nur so erreicht man die notwendige kritische Masse. Es ergibt gar keinen Sinn, wenn beispielsweise in einer Führungsetage nur eine Frau sitzt. Es braucht einen Anteil von 30 Prozent oder mehr, um die Vorteile von Diversität in der Arbeit spürbar zu machen. Und das nicht nur beim Geschlecht, sondern etwa auch beim Alter oder nationaler Zugehörigkeit. Wenn die kritische Masse nicht erreicht wird, passen sich die Menschen in einem Maße an, dass de facto eine homogene Gruppe entsteht, obwohl das Potenzial für Diversität vorhanden wäre.“

Wir laufen gerade die Potsdamer Straße entlang, die Autos hupen laute Störgeräusche auf mein Tonband. Ich muss jetzt natürlich fragen, ob die Präsidentin diese Erkenntnisse auch aufs eigene Haus anwendet. Wie sieht es denn aus mit dem Geschlechterverhältnis am WZB? „Es liegt bei 60:40“, sagt Jutta Allmendinger. „Bei uns sind also die Frauen in der Mehrheit.“ Das Leibniz-Institut habe dem WZB in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerade die Spitzenposition zugewiesen.

Mut zur Familiengründung vermitteln

Sie fährt fort: „Bei der Umsetzung der Gleichstellungsstandards haben wir 66 von 68 Punkten erhalten – so viel wie keine andere Einrichtung. Das war natürlich ein ordentliches Stück Arbeit. Bei meinem Amtsantritt hatten wir zwar unter den Promovierenden ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis; aber bei den Postdoktoranden und den Direktoren galt es mehr Frauen einzustellen. Das haben wir geschafft.“

Und dann ist da noch die Sache mit den Kindern. Meine Gesprächspartnerin erzählt, dass sie in ihren ersten Jahren am Institut etwas beunruhigt gewesen sei: „Ich hatte den Eindruck, dass Männer und Frauen sich am Institut nur sehr selten für Kinder entscheiden. Als dann klar war, dass eine Frau mit Lehrstuhl und Kind nicht nur möglich, sondern erwünscht ist, änderte sich das Klima.“ Jutta Allmendinger war da ja schon in früheren Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen. Als Professorin in München bekam sie ein Kind und nahm es früh mit an die Uni. Dass man ihr nachsagte, sie sei eine Rabenmutter, nahm sie hin. Sie hatte ja bei ihren Forschungsaufenthalten in den USA gesehen, wie selbstverständlich dergleichen dort geschah und konnte deshalb optimistisch sein, dass sich auch hierzulande etwas ändern würde.

Von der Quotenfrage ist es nur ein Katzensprung zur Zukunft der Arbeit im Allgemeinen. Wir sprechen darüber, als wir die verkehrsumtoste Potsdamer Straße verlassen und in die wohltuend ruhige Lützowstraße einbiegen. Jutta Allmendinger spricht vom digitalen Wandel und seinen gewaltigen Auswirkungen: „Ich sehe überhaupt keinen Bereich, der vom Wandel in der Arbeitswelt nicht betroffen wäre. Viele Tätigkeiten werden durch Maschinen ersetzt werden. Andere Berufsfelder, etwa in der Pflege oder in der Bildung, werden durch digitale Assistenz ergänzt werden.“

Das klingt bedrohlicher, als Jutta Allmendinger es meint: „Ich mache mir keine Sorgen, dass die menschliche Arbeitskraft nicht mehr gebraucht werden wird. Ein Bildungs- und Pflegesystem, das nur mit Computern oder Robotern funktionieren soll, ist schwer vorstellbar. Insofern geht es vor allem darum, Transparenz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herzustellen. Wir wissen, welche Tätigkeiten sich schnell wandeln werden. Wir sollten dies den Leuten ehrlich sagen und ihnen beratend zur Seite stehen.“

„Ich arbeite in Wellen“

Wichtig ist wohl auch, über den Begriff nachzudenken, den man sich von Arbeit macht. Ob man sich wirklich verpflichtet fühlen muss, die ganze Dauer seines Erwerblebens in Vollzeit durchzuarbeiten. Ob das klug und gesund ist. Jutta Allmendinger erzählt, das habe sie nie getan: „Schon mein Doktorvater beklagte sich über meine Zeiteinteilung. Ich arbeite in Wellen. Ich kann in kurzer Zeit äußerst viel arbeiten, aber ich erlaube mir dann auch für drei oder vier Tage oder auch für eine ganze Woche einfach zu sagen: Nein, es reicht.“

Die Frage der Arbeitszeiten berührt wiederum die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Sie kommen unter anderem zustande, weil viele Frauen in Teilzeit arbeiten, während das Männer so gut wie nie tun: „Damit verbunden ist die Frage nach geeigneten Modellen der Auszeit, die sogenannten Sabbaticals“, sagt Jutta Allmendinger, nachdem wir rechts in die Kluckstraße abgebogen sind, den Landwehrkanal überquert haben und wieder vor dem Wissenschaftszentrum stehen. Unser Spaziergang ist an sein Ende gekommen.

So vieles wäre noch zu besprechen: Wie sie das Haus weiter öffnet zum Beispiel, indem sie es in die Berliner Kieze bringt oder mit kulturellen Einrichtungen wie etwa dem Naturkundemuseum kooperiert. Wie sie ihr Haus auf der Langen Nacht der Wissenschaften präsentiert. Wie sie den Drehbuchautor von „Breaking Bad“, Vince Gilligan zur Diskussion über den Kapitalismus empfing und damit einen der vielen Brückenschläge vorführte, für die sie immer zu haben ist. Jutta Allmendinger, stets begeisterungsfähig, könnte hierzu noch vieles sagen. Aber nicht heute. Der Mensch braucht schließlich Pausen.

Zur Person

Berufsweg Jutta Allmendinger wurde am 26. September 1956 in Mannheim geboren. Nach ihrem Studium wurde sie Professorin für Soziologie in München und leitete ab 2003 das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Im April 2007 übernahm sie von ihrem Vorgänger Jürgen Kocka die Leitung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.

Forschung In ihrer wissenschaftlichen Arbeit hat sich Jutta Allmendinger unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie menschliche Biografien durch Institutionen wie Bildung, Arbeitsmarkt oder Wohlfahrtsstaat geprägt werden. Derzeit erforscht sie, wie die Arbeit zwischen Männern und Frauen so umverteilt werden könnte, dass die enormen Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern verschwinden.

Auszeichnungen Sie ist unter anderem Trägerin des Communicator-Preises, des Berliner Frauenpreises, des Verdienstordens des Landes Berlin und der Ehrendoktorwürde der Universität Tampere (Finnland)

Spaziergang Der Spaziergang führte vom Wissenschaftszentrum am Reichpietschufer zum Kulturforum, von dort ging es über die Potsdamer Straße, die Lützowstraße und die Kluckstraße zurück.