Neuer Hoffnungsschimmer für den "Strassenfeger"

Berlin. Am Dienstag schien es, als gingen die Lichter endgültig aus beim „Strassenfeger“. Nun gibt es wohl doch noch eine Überlebenschance: Der gemeinnützige Verein „Karuna“ für Kinder und Jugendliche in Not erklärte sich bereit, die Zeitung zu übernehmen. Man wolle möglichst schnell Klarheit schaffen und das Erscheinen der nächsten regulären Ausgabe sichern, sagte Karuna-Geschäftsführer Jörg Richert am Mittwoch. Zuerst hatte der Tagesspiegel darüber berichtet.

„Der Strassenfeger“ passe sehr gut zu den Aktivitäten von Karuna. Der in Berlin und Brandenburg tätige Verein kümmert sich nach eigenen Angaben seit 1990 mit über 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter anderem um Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben.„Wir müssen sehr schnell sein“, sagte Geschäftsführer Richert. Voraussetzung sei, dass der bisherige Trägerverein der Zeitung dafür grünes Licht gibt. Ziel sei, die Arbeit der bis zu 300 Zeitungsverkäufer zu sichern. Die Berliner Sozialverwaltung habe sich eingeschaltet und wolle als Vermittlerin bei einem Neustart helfen.

Der Strassenfeger hat eine Auflage von 12.000 Euro

Nach mehr als 20 Jahren hatte der Trägerverein Strassenfeger e.V. am Montag beschlossen, den Zeitungsbetrieb einzustellen. Auch das „Kaffee Bankrott“, eine Anlaufstelle für Obdachlose, soll schließen. Als Gründe nannte der Vorstand des Trägervereins Probleme im Vertrieb, sinkende Verkaufszahlen, Finanzierungsengpässe, aber auch fehlendes Personal. An der Entscheidung, die Zeitung einzustellen gibt es vielfache Kritik ehemaliger Mitarbeiter. "Die Zeitung wurde heruntergewirtschaftet", sagte eine ehemalige Mitarbeiterin, die anonym bleiben will.

Das Aus des "Strassenfeger" würde eine lange Geschichte beschließen: Seit 24 Jahren erschien das Blatt. Alle drei Wochen gab es eine neue Ausgabe. Das jüngste Heft noch in einer Auflage von knapp 12.000. Eine Exemplar kostete 1,50 Euro – 90 Cent gingen an den Verkäufer. Bis zu 300 Menschen lebten in Berlin vom Verkauf der Zeitung. (mit dpa)

