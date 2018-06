„Volkslehrer“ vor Gericht - Termin nach 20 Minuten beendet

Berlin. Der Streit um die fristlose Kündigung des Berliner Grundschullehrers Nikolai N. nach der Veröffentlichung möglicherweise volksverhetzender Internet-Videos geht weiter. Am Montag scheiterte eine gütliche Einigung vor dem Berliner Arbeitsgericht. Der Fall soll nun am 16. Januar 2019 (9.00 Uhr) weiterverhandelt werden. Der Pädagoge hatte geklagt, weil er eine politisch motivierte Entlassung sieht. (AZ: 60 Ca 7170/18)

"Hier und heute gibt es keinen Vergleich", sagte der Vertreter der Bildungsverwaltung. Sein Mandant wolle Lehrer bleiben, entgegnete der Anwalt der Klägers. Dies wurde mit lautem Klatschen von Unterstützern des Lehrers quittiert. Im Gerichtssaal war keiner der mehr als 100 Plätze frei. Viele standen auch.

Es habe Aufrufe im Netz gegeben, zu der Verhandlung zu kommen, sagte ein Gerichtssprecher. Das Gericht hatte neben eigenen Wachleuten Polizisten angefordert. Bewaffnete Einsatzkräfte mit Schutzwesten kontrollierten Rucksäcke und Taschen, was für eine Verhandlung am Arbeitsgericht ungewöhnlich ist.

Die Bildungsverwaltung hatte die außerordentliche Kündigung laut Gericht damit begründet, dass der Lehrer für Musik und Sport wegen seiner Äußerungen nicht für das Unterrichten geeignet sei. Er war im Januar vom Dienst freigestellt worden.

Zudem hatte die Verwaltung Anzeige gegen den Lehrer erstattet, der seit Februar 2009 in Berlin unterrichtet. Er betreibt einen Youtube-Kanal, in dem er sich selbst als "Volkslehrer" bezeichnet. Ihm wird vorgeworfen, in Teilen seiner Videos volksverhetzende Aussagen zu verbreiten und den sogenannten Reichsbürgern nahezustehen. Die Gruppierung erkennt die Bundesrepublik sowie deren Behörden und Gesetze nicht an. Sie wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.

"Ich habe mir nichts vorzuwerfen"

Das Kündigungsschreiben war dem Lehrer Anfang Mai übermittelt worden. Er habe laut Bildungsverwaltung die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in einer internen Anhörung nicht entkräften können.

Richter Arne Boyer regte in Richtung Bildungsverwaltung an, die fristlose in eine ordentliche Kündigung umzuwandeln und dann das Arbeitsverhältnis gegen die Zahlung von mindestens fünf Gehältern zum Januar 2019 zu beenden. Was dem Lehrer vorgeworfen wird, liege im Schwerpunkt bei außerdienstlichen Tätigkeiten, von denen Schüler aber Kenntnis haben könnten.

Nach 20 Minuten war der Termin beendet. Vor dem Gericht betonte der Lehrer: "Ich habe mir nichts vorzuwerfen." Er halte sich an das Grundgesetz und wolle seine "Aufklärungsarbeit" fortsetzen. Den Vorwurf, den Holocaust zu leugnen, wies er zurück. Er sehe vielmehr eine öffentliche Verurteilung seiner Person. Einer der Umstehenden rief: "Schmierenpresse".

( BM/dpa )