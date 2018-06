Wie eine Berliner Mutter lange vom Amt hingehalten wird

Das Wohnzimmer von Corina Rostin ist gleichzeitig ihr Schlafzimmer. Ein großes Holzbett mit weißer Tagesdecke ragt in den gemütlich eingerichteten Raum hinein. "Wir haben nur zwei Zimmer und kommen damit gut klar", sagt sie. Ihr 16-jähriger Sohn Robin bewohnt das andere Zimmer in der kleinen Tempelhofer Altbauwohnung. Im Regal vor den Büchern und DVDs ist eingerahmt der Spruch zu lesen: "Das Leben ist kein Wartezimmer." Manchmal ist es das aber doch, wie die alleinerziehende Mutter inzwischen erfahren muss: Zumindest dann, wenn man es mit Berliner Behörden zu tun hat.

Die 51-Jährige hat mehrere Briefe und Mails ausgedruckt auf dem runden Esstisch vor sich liegen – ihre Anträge und die Antworten aus dem Jugendamt Schöneberg-Tempelhof. Neun Monate ist es jetzt her, dass sie bei der zuständigen Stelle Unterhaltsvorschuss für ihren Sohn beantragt hat, und immer noch ist ihr Antrag nicht entschieden. Er scheint noch nicht einmal bearbeitet.

Bei Alleinerziehenden springt die Unterhaltsvorschusskasse ein, wenn der andere Elternteil für das Kind nicht ausreichend sorgt oder sorgen kann. Robins Vater zahlt keinen regelmäßigen Unterhalt, das Jugendamt ist deshalb mit ihm in Verbindung. Bis Robin zwölf Jahre alt war, erhielt Corina Rostin einen staatlichen Unterhaltsvorschuss für ihren Sohn. Danach war laut Gesetzgebung Schluss. "Eine Freundin rief mich an und wies mich darauf hin, dass der Staat den Unterhaltsvorschuss ab Januar künftig bis zum 18. Lebensjahr zahlen will", erzählt die Mutter. Sie freute sich. "Wir können das Geld wirklich gut gebrauchen", sagt Corina Rostin.

Neues Gesetz gilt rückwirkend ab 1. Juli 2017

Das neue Gesetz wurde Mitte August 2017 mit einem halben Jahr Verspätung unterzeichnet. Die Leistungen werden bei Antragstellung bis spätestens

30. September, aber rückwirkend ab 1. Juli 2017 bezahlt. Corina Rostin stellte ihren Antrag rechtzeitig: am 6. September. "Ich hatte gelesen, dass es vermutlich vier bis acht Wochen dauert, bis der Antrag bewilligt sein wird", berichtet die Mutter. Doch da irrte sie sich.

Nach drei Monaten, am 5. Dezember, fragte sie das erste Mal nach: ob die Unterlagen überhaupt angekommen sind. "Der Antrag auf UV (Unterhaltsvorschuss, d. Red.) ist am 6.9.2017 hier eingegangen", bestätigte das Jugendamt und schrieb weiter: "Die Anträge werden der Reihe ihres Einganges abgearbeitet und Ihrer steht an 240. Stelle, i.A. kann noch keine Prognose für die Bewilligung abgegeben werden."

Die Mutter dachte sich: "Na ja, 240. Stelle, das kann dann nicht mehr so lange dauern." Aber sie täuschte sich erneut. Weitere Wochen ohne Nachricht vom Jugendamt vergingen. "Anfangs versuchte ich noch, dort anzurufen", erzählt sie, doch es kam immer nur die automatische Bandansage. Am 24. Januar dieses Jahres schrieb die Mutter wieder an die zuständige Stelle beim Jugendamt. Die Antwort war ernüchternd: "Ich bestätige den Eingang ihres Antrages vom 6.09.2017. Wegen der überdurchschnittlichen Menge der Anträge kann ich leider keine seriöse Aussage über die Bearbeitungsdauer abgeben." Am 5. Mai fragte sie erneut nach.

Das Schreiben vom Amt machte die Mutter richtig wütend

Mitte Mai kam erneut eine Reaktion aus dem Jugendamt. Das Schreiben enthielt die zwei Sätze, die Corina Rostin richtig wütend machten. "Momentan werden die im Juli eingegangenen Anträge bearbeitet." Zudem schrieb die Mitarbeiterin: "Ich würde mich freuen, wenn Sie von weiteren Nachfragen absehen könnten. Ich werde mich zu gegebener Zeit unaufgefordert wieder bei Ihnen melden. Mit freundlichem Gruß." Die Mutter schrieb zurück: "Ich bin ehrlich gesagt entsetzt, Ihre Antwort zu lesen."

Wie kann es so lange dauern, bis ein Antrag bearbeitet wird? Auf Anfrage der Berliner Morgenpost teilte der zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) mit, der Rückstau resultiere aus einer weit höheren Anzahl von Anträgen als erwartet und bereits bestehendem Personalmangel durch unbesetzte Stellen und lange Krankheitsfälle. Seit Juli seien mehr als 4200 Anträge in der Unterhaltsvorschussstelle in Tempelhof-Schöneberg eingegangen. Nach altem Recht wurden im gleichen Zeitraum 1200 Anträge gestellt, so Schworck. "Für knapp 700 Neuanträge konnten inzwischen Bescheide erlassen werden, 3500 sind also noch offen", betont der Jugend-Stadtrat. Das sind schlechte Nachrichten für die betroffenen Mütter und Väter.

Warum es vor allem in seinem Jugendamt so langsam vorangeht? "Andere Bezirke wie Charlottenburg-Wilmersdorf oder Neukölln haben im Vergleich weniger Anträge zu bearbeiten und verfügten früher über mehr Personal", führt Schworck an. Doch alle Bezirke sind laut Morgenpost-Recherchen im Rückstand. Iris Brennberger, Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung und Familie, betonte, Senatorin Sandra Scheeres (SPD) habe sich sehr für die Verbesserungen durch das Bundesgesetz eingesetzt und bedauere, dass die Alleinerziehenden nun so lange auf die Unterstützung warten müssen. Die Bezirke seien aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der Personalengpässe in einer schwierigen Situation. "Dennoch muss alles getan werden, um so lange Wartezeiten wie in diesem Fall zu vermeiden", so die Sprecherin.

72 zusätzliche Stellen versprochen

Der Senat habe den Bezirken voriges Jahr 72 zusätzliche Stellen zugesagt, also sechs pro Bezirk, doch die Bewerberlage ist schwierig. Teilweise mussten Besetzungsverfahren wegen fehlender geeigneter Bewerber mehrfach gestartet werden, heißt es. Da fast alle Neueinstellungen über keine Erfahrungen in dem Bereich verfügen, müssten sie rechtlich geschult und praktisch sechs Monate lang eingearbeitet werden.

Diese Woche fand Corina Rostin ein neues Schreiben vom Amt im Briefkasten. Darin wird sie aufgefordert, eine Selbstauskunft abzugeben. "Um prüfen zu können, ob die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, bitten wir den ausgefüllten Auskunftsbogen unterschrieben bis 19.06.2018 zurückzusenden."