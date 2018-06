Die Ärzte geben Kurz-Comeback beim Beatsteaks-Konzert in der Waldbühne in Berlin

Berlin. Was für eine Überraschung: Die 22.000 Besucher der Berliner Waldbühne staunten am Samstagabend nicht schlecht, als beim Konzert der Rockband Beatsteaks plötzlich die Punk-Legenden Die Ärzte die Bühne betraten. Ein Comeback nach fünf Jahren Live-Pause. Dabei sollte das erst im nächsten Jahr stattfinden.

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Bela B. (55), Farin Urlaub (54) und Rodrigo González (50) gaben völlig unangekündigt ihre beiden Hits "Schrei nach Liebe" und "Hurra" zum Besten – und wurden dafür vom Publikum gefeiert. Die Fans dankten ihnen für den Überraschungsauftritt mit Jubelschreien und "Zugabe"-Rufen.

Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass das Band-Trio im kommenden Jahr als Headliner der Festivals Rock am Ring und Rock im Park auftreten wird. Laut Veranstalter sollen es "die garantiert einzigen Auftritte der Ärzte in Deutschland 2019" sein.

Die Ärzte waren nicht die einzigen Gastmusiker beim "Beatsteaks"-Konzert in der Waldbühne. Auch die Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Formation Deichkind und Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow (47) kamen jeweils für einen Auftritt auf die Bühne.

Die Ärzte überraschten beim Konzert der Beatsteaks

