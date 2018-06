Konzert der Toten Hosen abgesagt - Campino mit Hörsturz

Berlin. Die Düsseldorfer Punkband Die Toten Hosen hat ihr für Freitagabend geplantes zweites Konzert in der Berliner Waldbühne abgesagt. Bei Sänger Campino sei ein Hörsturz diagnostiziert worden, teilte die Band bei Facebook mit.

"Auf Anweisung der Ärzte müssen wir daher schweren Herzens den Auftritt heute Abend in der Berliner Waldbühne absagen", hieß es weiter. Die Band bemühe sich um einen Ersatztermin, der in der kommenden Woche bekanntgegeben werden soll.

Bei einem Hörsturz tritt häufig ein plötzlicher, meist einseitiger Hörverlust auf. Einige Patienten klagen außerdem oft über Schwindelgefühle und erhöhte Lärmempfindlichkeit.

Die Toten Hosen waren erst am Donnerstagabend vor 20.000 Fans in der Waldbühne aufgetreten. Der 55 Jahre alte Sänger wirkte dabei gesund. Noch unmittelbar nach der Show hatte die Band beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben: "Wir stehn auf Berlin! Bis morgen!"

Zeitweise ließen die Toten Hosen am Donnerstagabend ein Streichquartett mitspielen und einen der Musiker Iggy Pops "The Passenger" singen. Campino erinnerte sich an frühere Berliner Erlebnisse. "Immer wenn ich hier nach Zehlendorf komme...ist das überhaupt noch Zehlendorf?", meinte er. Prompt kamen Pfiffe, weil die Waldbühne in Charlottenburg liegt. "Egal, ich komme aus Düsseldorf, für mich ist das alles gleich", erwiderte er. "Meine Großeltern wohnten in Zehlendorf und ich war immer immer als Kind im Schlachtensee schwimmen."

Zum Abschluss trug Campino dann ein Trikot von Fortuna Düsseldorf, dem seit ewigen Zeiten erklärten Lieblingsverein der Band. Passend dazu regnete es Konfetti - in rot und weiß, den Vereinsfarben.

Die Tour "Laune der Natour" führt die Toten Hosen am Sonntag zum Festival Rockavaria in München, weiter geht es am kommenden Donnerstag beim Nova Rock in Österreich. Weitere Konzerte sind unter anderem geplant in Bremen, Stuttgart, Hamburg und Freiburg.

( BM )