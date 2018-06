Leserforum der Morgenpost: Wie sicher ist Berlin?

Podiumsdiskussion am 20. Juni zur Kriminalität und zu Konzepten für mehr Sicherheit. Melden Sie sich jetzt zu der Veranstaltung an.

Berlin. Jeder kann Opfer einer Straftat werden, jeden Tag. Ein Einbruch in den Keller oder, noch schlimmer, in die Wohnung, ein Raub auf der Straße, der Diebstahl des Fahrrads oder auch des Portemonnaies, während man, nur für einen Moment unachtsam, in der vollen U-Bahn steht. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin mehr als 520.000 Straftaten registriert, gut 48.000 weniger als 2016. Die Aufklärungsquote stieg leicht um 2,2 Prozent auf 44,2 Prozent.

Körperverletzungen, Sexual- und Drogendelikte, Einbrüche, Raubtaten und Taschendiebstähle, gehören, wie in anderen Großstädten auch, zum Alltag. Welche Straftaten nehmen zu, welche ab? Ist unser Leben gefährlich geworden? Verfolgen der Senat und die Polizei die richtigen Strategien? Brauchen wir mehr Videoüberwachung öffentlicher Plätze? Und wie groß ist die Terrorgefahr in Berlin? Kriminalität und Sicherheit sind Top-Themen, die vielen Fragen, die sich dabei stellen, ein guter Grund, sich mit der Situation und Lösungsvorschlägen in einem öffentlichen Forum intensiv zu beschäftigen. Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern die Möglichkeit, sich am Mittwoch, 20. Juni, aus erster Hand zu informieren und mit unseren Experten zu diskutieren.

Leser können unseren Experten Fragen stellen

Unser nächstes Leserforum in der Reihe "Morgenpost vor Ort" trägt den Titel "Wie sicher ist Berlin?". Es beginnt um 19 Uhr im Kinokomplex Zoo Palast an der Hardenbergstraße 29 A (Charlottenburg). Das Podium ist wieder hochkarätig besetzt. Es diskutieren: Innensenator Andreas Geisel (SPD), Berlins neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik, der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Justizsenator Thomas Heilmann, Martina Linke, stellvertretende Landesvorsitzende des Vereins "Weißer Ring", sowie der Innen- und Islamismusexperte der Berliner Morgenpost, Ulrich Kraetzer. Moderator der Veranstaltung ist Hajo Schumacher, Publizist und Kolumnist der Morgenpost.

Nach der etwa 70 Minuten langen Podiumsdiskussion können die Teilnehmer im Publikum Fragen stellen und mitdebattieren. Die Teilnahme an unserem Leserforum ist wie immer kostenlos. Sie müssen sich allerdings zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das geht, lesen Sie im Infotext rechts. Wir möchten am 20. Juni über die Alltagskriminalität in den Kiezen der Stadt sprechen und über den Personalbedarf der Polizei. Jugendliche Serientäter sollen an dem Abend ebenso ein Thema sein wie kriminelle Clans. Zudem wollen wir den Blick auf die Opfer von Kriminalität lenken, auf ihre Probleme und Ängste sowie die Hilfe, die der Verein "Weißer Ring" für sie leistet. Die Frage, wie der öffentliche Raum geschützt werden kann und wie die Verantwortlichen, aber auch wir alle, mit einer abstrakten Terrorgefahr umgehen, spielt ebenfalls eine Rolle beim Leserforum.

Als Andreas Geisel und die Polizeiführung im März dieses Jahres die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr vorstellten, zog der Innensenator insgesamt ein positives Fazit: Die Hauptstadt sei 2017 wieder sicherer geworden, sagte er angesichts des Rückgangs der Straftaten und der besseren Aufklärungsquote.

Mit der Quote von 44,2 Prozent ist Berlin allerdings im Bundesländervergleich immer noch eines der Schlusslichter in Deutschland. Zum Vergleich: In Bayern beträgt die Aufklärungsquote seit Jahren mehr als 60 Prozent.

Die größten Erfolge für 2017 konnte die Polizei beim Rückgang von Taschendiebstählen und Einbrüchen vermelden. Bei Taschendiebstählen wurde ein Rückgang um fast 40 Prozent verzeichnet. Ebenso nahmen Einbrüche in Keller, Wohnungen und Einfamilienhäuser deutlich ab.

Strafverfolgung reisender Täterbanden verschärft

Das geht laut Polizei auch darauf zurück, dass reisende Täterbanden gestellt werden konnten und die Justiz bei diesem Thema die Strafverfolgung intensiviert habe. So seien etwa die Haftquoten von Taschendieben, die gefasst und einem Richter vorgeführt werden konnten, von 66 Prozent im Jahr 2016 auf knapp 82 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. Die Rückgänge bei fast allen Diebstahlsdelikten sowie den Einbrüchen wertete Geisel als "gute Nachrichten für die Berlinerinnen und Berliner".

Bei Einbrüchen haben offensichtlich auch die Berliner selbst zum Erfolg beigetragen. Mehr als 44 Prozent aller Taten endeten beim Versuch, so viele wie noch nie. Es ist also sinnvoll, wenn Mieter und Eigentümer in die Sicherheit von Wohnungen und Häusern investieren.

Anstieg bei den gefährlichen Körperverletzungen

Gestiegen ist allerdings die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen. Es gab auch mehr Fälle von Angriffen auf Rettungskräfte und das, obwohl die vorliegende Kriminalitätsstatistik nur die bis zum 23. Dezember registrierten Straftaten berücksichtigt. Die Angriffe aus der Silvesternacht tauchen erst in der nächsten Statistik für 2018 auf. Auch bei Sexualstraftaten gab es einen deutlichen Anstieg um mehr als 30 Prozent auf insgesamt 3770 erfasste Fälle. Die Polizei führt das vor allem auf eine Strafrechtsänderung zurück.

So entfielen allein auf den neu eingeführten Erfassungsgrund "Sexuelle Belästigung" 498 Vorgänge. Im Jahr zuvor wurden diese Taten noch unspezifisch unter "sonstige Straftatbestände" geführt. Die Opposition sieht die Statistik weniger optimistisch. Berlin bleibe das Bundesland mit den meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner und der schlechtesten Aufklärungsquote, erklärte CDU-Innenexperte Burkard Dregger. "Die Stadt mit der meisten Kriminalität braucht auch das stärkste Polizeigesetz", sagte Dregger der Berliner Morgenpost. Er fordert deshalb mehr Befugnisse für die Polizei bei der Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten und einen flächendeckenden Einsatz von Taser-Waffen.

So nehmen Sie teil:

Ort und Zeit: Das Leserforum "Morgenpost vor Ort" zum Thema "Wie sicher ist Berlin?" beginnt am Mittwoch, 20. Juni, um 19 Uhr im Kinocenter Zoo Palast an der Hardenbergstraße 29 A in Charlottenburg. Es dauert ungefähr zwei Stunden.

Anmeldung: Die Teilnahme ist für die Leser unserer Zeitung kostenlos. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Anmeldung in unserer Redaktion unter dem Kennwort "Morgenpost vor Ort". Das geht ganz einfach per E-Mail an aktionen@morgenpost.de oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Redaktion Lokales, Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin oder per Fax an die Nummer 030/887 27 79 67. Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Plätze Sie benötigen. Abonnenten der Berliner Morgenpost sollten bitte ihre Abonummer dazuschreiben, sie werden bei der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt. Anmeldungen müssen spätestens bis Dienstag, 19. Juni, um 12 Uhr vorliegen. Sie werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet.

Anfahrt: Der Zoo Palast ist sehr gut mit Bus und Bahn zu erreichen, der Bahnhof Zoologischer Garten ist nur wenige Meter entfernt. Dort halten die Linien S3, S5, S7 und S75, die U2 und U9 sowie zahlreiche BVG-Buslinien. Kostenpflichtige Parkplätze gibt es in mehreren Parkhäusern im nahen Umfeld und auf dem Hardenbergplatz.

Diese sechs Experten sitzen auf dem Podium:

Foto: Reto Klar

Andreas Geisel (52) ist seit Dezember 2016 Innen- und Sportsenator, zuvor war der SPD-Politiker zwei Jahre lang Senator für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt. Von 2011 bis 2014 war Geisel Bezirksbürgermeister von Lichtenberg. Der Volks- und Betriebswirt ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Foto: Reto Klar

Barbara Slowik (52) ist seit April dieses Jahres Berliner Polizeipräsidentin – die erste Frau in diesem Amt. Die parteilose Juristin arbeitete seit 2002 im Bundesinnenministerium und wurde dort 2010 Leiterin des Referats für Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten der Terrorismusbekämpfung.

Foto: jörg Krauthöfer

Thomas Heilmann (53) ist seit Herbst 2017 Bundestagsabgeordneter. Von Januar 2012 bis Dezember 2016 war der CDU-Politiker Senator für Justiz und Verbraucherschutz. Der Jurist und Unternehmer ist Vorstandsmitglied "Save the Children International". Mit seiner Partnerin hat er vier Kinder.

Martina Linke (64) ist stellvertretende Landesvorsitzende des Vereins Weißer Ring. Sie koordiniert die Gruppe "Begleitung im Strafverfahren" und die Gruppe "Erweitertes Hilfesystem sexueller Missbrauch". Linke arbeitet als Referentin unter anderem für Seminare zum Thema "Häusliche Gewalt".

Foto: Jörg Krauthöfer

Ulrich Kraetzer (45) ist Redakteur der Berliner Morgenpost und Spezialist für innere Sicherheit, Extremismus und Islamismus. Der Diplom-Politologe veröffentlichte 2012 das Buch "Salafisten – Bedrohung für Deutschland?" Der gebürtige Berliner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Foto: Reto Klar

Hajo Schumacher (54), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet auch für Magazine, Hörfunk, Online und TV. Schumacher ist Verfasser mehrerer Bücher. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder.