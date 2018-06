Verdrängung in Kreuzberg: Häuserkampf mit Filmstars

In den Gewerbe- und Kunsthöfen in der Muskauer Straße 24 schrieb Heiner Müller seine letzten Arbeiten

Berlin. Es ist eine Geschichte, wie sie Kreuzberg derzeit fast schon im Wochentakt schreibt. Altmieter sollen verdrängt werden, Verträge werden gekündigt, Mieten verdreifacht. Diesmal spielt diese Geschichte im Hinterhof der Muskauer Straße 24, in den dortigen Kunst- und Gewerbehöfen. Der Eigentümer hat den Sozialunternehmern, Fotografen und Künstlern, die dort Ateliers und Büros betreiben, im April gekündigt und ein neues Angebot unterbreitet: Bis zu 300 Prozent Mieterhöhung, so sagen es die Mieter. "Keiner von uns wird diese Mietsteigerung mitmachen können", sagt der Performancekünstler Johannes Paul Raether.

Aber etwas ist bei dieser Verdrängungsgeschichte anders: Neben den üblichen Mieter- und Kiezorganisationen, haben sich zahlreiche Prominente aus der Kunst- und Kulturszene hinter die Mieter gestellt, protestieren gegen Verdrängung. Knapp 20 Initiativen und 150 Unterstützer haben einen Offenen Brief mit dem Betreff "Ökonomische Vertreibung, soziale Entmischung, kulturelle Enteignung" unterschrieben. Darunter Daniel Barenboim, Frank Castorf, Corinna Harfouch und Clemens Schick. Auch die Autorin Jenny Erpenbeck, Fotograf Wolfgang Tillmans und Filmemacher wie Alexander Kluge und Dani Levy unterstützen die Mieter.

"Wer Kultur vernichtet, hat Berlin nicht verdient"

Levy gibt sich kämpferisch: "Wer auch immer mutwillig die Kultur der Muskauer Straße 24 vernichtet, hat Berlin nicht verdient. Kreuzberg braucht seine gewachsene Struktur, sonst ist das Geld, das hier investiert wird, wertlos." Die Kunsthöfe seien das offene und kreative Kreuzberg, das keiner verlieren will. Die Mieterhöhung nennt er Vandalismus.

Die prominente Unterstützung dürfte zwei Gründe haben: Die Künstler und Kreativen in der Muskauer Straße sind bestens mit der Kulturszene vernetzt. Und: Die Hinterhöfe sind mit dem Dramatiker und Schriftsteller Heiner Müller verbunden. Er verfasste hier in den 1990er-Jahren seine letzten Arbeiten. Seine dritte Frau, die Fotografin und Filmemacherin Brigitte Maria Mayer, ist bis heute Mieterin in der Muskauer Straße 24, seine Tochter Anna Müller lebt und arbeitet hier als Herausgeberin – neben Kulturschaffenden, deren Ateliers teils vom "Berufsverband Bildender Künstler*innen" gefördert werden oder dem Gründerzentrum für Soziale Unternehmen "Social Impact Lab".

In ihrem offenen Brief, der unter anderem an den Eigentümer und dessen familieneigener Hausverwaltung Biddex Immobilien GmbH, an den Regie

renden Bürgermeister, mehrere Senatoren und das Bezirksamt adressiert ist, appellieren sie an das Gewissen der Vermieter, fordern ein realistisches Angebot. An die Adresse des Senats und des Bezirks schreiben sie: "Wir fordern einen wirksamen Milieuschutz für Kleingewerbe und soziokulturelle Einrichtungen und zwar mit sofortiger Wirkung."

Viel Hoffnung auf eine politische Lösung können sich die Künstler allerdings nicht machen. Denn das Gewerbemietrecht verantwortet der Bund und schützt Ladenbesitzer und Künstler – anders als Wohnungsmieter – nicht vor beliebig hohen Mieterhöhungen durch die Eigentümer. "Rechtlich ist da nichts zu machen", sagt der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg Florian Schmidt (Grüne). Der hat sich mit dem Ankauf von Häusern, bei denen Mieterverdrängung durch Investoren droht, einen Namen gema

cht. Aber im Falle der Muskauer Straße 24 bleibt auch Schmidt nicht viel mehr, als an das soziale und kulturelle Gewissen der Hauseigentümer zu appellieren und die Unterstützer auf die Straße zu rufen: "Alle müssen sich engagieren, denn Künstler und Kultur gehören zu Kreuzberg." Laut Schmidt arbeite das Bezirksamt derzeit an einem Instrument, um Kunst und Kleingewerbe in Kreuzberg zu schützen, oder wie er das sagt, "vor dem Markt in Sicherheit zu bringen." Er wolle eine Art Stiftungsfonds einrichten, in dem Nachbarn, Unternehmen und Initiativen einzahlen können, um Gewerberäume anzukaufen.

Für die Kulturschaffenden in der Muskauer Straße dürfte das zu spät kommen. Sie warnen davor, dass ihre kreative Produktionsstätte weiteren "Start-ups und Spekulanten" weichen wird. Jene, die die Geschichte des Kiezes mitgeschriebe

n und ihn damit wertvoll gemacht hätten, würden jetzt vertrieben, sagt Künstler Johannes Paul Raether. Dem Eigentümer werfen die Mieter vor, jahrelang nichts in die Instandhaltung des Hauses investiert zu haben, um nun am Mietenboom in Kreuzberg mitzuverdienen. Man sei in Gesprächen mit der Immobiliengesellschaft – bislang ohne Erfolg.

Eine telefonische Auskunft gegenüber der Berliner Morgenpost verweigerte die Firma. Auch auf eine schriftliche Antwort reagierte sie bis Redaktionsschluss nicht. Die Mieter stellen jetzt die Frage an die Politik: "Was ist die Kunst und Kultur, die in Kreuzberg gemacht wird, eigentlich wert?" Und fordern ein Umsteuern in der Gewerbemietpolitik. Gegen ihre Verdrängung wollen sie weiter mit prominenter Unterstützung kämpfen: Am 22. Juni soll auf einem Hoffest Corinna Harfouch aus Texten Heiner Müllers lesen.

