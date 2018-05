40-Jähriger hortete Waffen und 20.000 Schuss Munition

In der Nacht zum 24. Oktober vergangenen Jahres durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge in Reinickendorf und Charlottenburg. Dabei stellten die Beamten knapp zwei Dutzend Pistolen und Sturmgewehre, eine Maschinenpistole sowie mehr als 30 Kisten mit insgesamt 20.000 Schuss Munition sicher. Die der Razzia zugrunde liegenden Ermittlungen richteten und richten sich gegen einen 40-jährigen Deutschen türkischer Abstammung. Am Donnerstag begann vor dem Landgericht Moabit der Prozess gegen den Mann.

Ömer A., der zeitgleich mit den Durchsuchungen in einer Shisha-Bar in Neukölln festgenommen wurde, soll sich mit dem Verkauf von Waffen eine "dauerhafte Einnahmequelle von einigem Umfang" verschafft haben, heißt es in der Anklage. Mehrere der bei der Razzia entdeckten Schusswaffen sollen den Ermittlungen zufolge bei einem Einbruch in eine Wohnung in Schöneberg erbeutet worden sein. Den Einbruch soll der Angeklagte entweder selbst verübt oder aber zumindest in Auftrag gegeben haben. Auf die Spur des 40-Jährigen kam die Polizei durch Ermittlungen gegen einen Verdächtigen aus dem Drogenmilieu. Bei ihm waren ebenfalls Waffen gefunden worden, die er vom Angeklagten erhalten habe.

"Ich bin kein Islamist und kein Waffenhändler"

Der ganze Fall Ömer A. bekam schnell eine besondere Brisanz, als die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich zog. Die Behörde hatte zuvor einen Tipp bekommen, wonach Ömer A. angeblich Kontakte zu einer Moschee in Tempelhof unterhalte, die nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes als Treffpunkt radikaler Islamisten, vor allem Salafisten gilt. Man habe daher nicht ausschließen können, dass die Waffen womöglich für einen Anschlag verwendet werden sollten, hieß es aus der Anklagebehörde.

Er sei keinesfalls Islamist, betonte Ömer A. beim Prozessauftakt am Donnerstag. Auch die Generalstaatsanwaltschaft musste inzwischen einräumen, dass sich der Verdacht, A. sei der Islamistenszene zuzuordnen, nicht erhärtet hatte. Wie es um die Beteuerung des Angeklagten steht, er sei kein Waffenhändler, müssen die nächsten Verhandlungstage zeigen. In diesem Punkt zumindest ist die Generalstaatsanwaltschaft von ihrer Anklage überzeugt. "Wer Waffen und Munition, darunter Sturmgewehre und eine Maschinenpistole, hortet, der muss schon mal erklären, wofür er die benötigt", sagte ein Ermittler am Rande der Verhandlung. Der Prozess wird am Dienstag kommender Woche fortgesetzt.