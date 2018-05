Parkreinigung In diesen vermüllten Parks macht die BSR ab Juni sauber

Im Monbijoupark in Mitte stapelt sich der Müll. Neben übervollen Abfalleimern liegen Einweggrills, Zigarettenstummel und zerbrochene Glasflaschen. Der Park ist einer der wenigen Orte in Berlin, an denen noch gegrillt werden darf. Offenbar fühlen sich jedoch nicht alle Besucher für ihren Abfall verantwortlich. Und der Monbijoupark ist kein Einzelfall.

Die Berliner Morgenpost hat am vergangen Sonntag eine Stichprobe in den Parks gemacht: Auch in anderen Grünanlagen sind die Müllberge ein großes Problem. Vom 1. Juni an wird die Berliner Stadtreinigung (BSR) daher 34 Parks, Grünflächen, Spielplätze und zwei Forstgebiete reinigen. Und es gibt viel zu tun für die BSR.

Statt 12 werden nun 48 Parks gesäubert

Bisher säuberte die BSR zwölf Parks, jetzt kommen unter anderem der Lietzenseepark, der Stuttgarter Platz, der Monbijoupark und der Schlesische Busch dazu. Ein ähnliches Bild wie im Monbijoupark zeichnet sich im Schlesischen Busch ab. Auch in dem Park in Alt-Treptow darf gegrillt werden. Nicht alle Überbleibsel der Grillparty landen in Mülleimer, viele lassen ihre Reste einfach liegen oder werfen sie ins Gebüsch.

Neben einem überquellenden "Park­ranger", so heißen die knapp 23.000 Mülleimer der BSR, liegt eine zerbeulte, halb verbrannte Mülltonne. Ein Einkaufswagen wurde im Gebüsch abgestellt und neben einer Parkbank stapeln sich Dutzende Bierflaschen, Plastikbehälter und Tüten. Eine ähnliche Situation findet man am Stuttgarter Platz. Hier stapelt sich der Müll zwar nicht zu riesigen Bergen, liegt dafür aber verstreut auf dem Platz.

BSR stellt 100 neue Mitarbeiter ein

Für die Reinigung der 34 Parks hat die BSR 100 neue Mitarbeiter eingestellt, die die Anlagen vom Müll befreien sollen. In diesen und im kommenden Jahr zahlt der Senat je 9,8 Millionen Euro dafür. Die Regelmäßigkeit der Reinigung hängt davon ab, wie viele Besucher der Park anzieht. Sieht man sich einmal in den Grünanlagen um, kann man sich gut vorstellen, dass dies sehr häufig passieren muss.

Reichen 100 neue Mitarbeiter da überhaupt? Für das Pilotprojekt mit zwölf Parks wurden 2016 immerhin auch nur rund 100 Stellen geschaffen. Die BSR meint Ja. "Diese 34 Flächen sind nicht alle große Parks, sondern auch kleine Grünflächen wie Kinderspielplätze", sagt BSR-Sprecher Sebastian Harnisch.

Parks, die schon auf der Liste stehen, sind deutlich sauberer geworden

Nach Großevents – und davon gibt es in Berlin bekanntlich viele – wird es schwierig, mit der Reinigung der Parks nachzukommen. Alleine nach den Demonstrationen und Feiern am 1. Mai musste die Stadtreinigung 150 Kubikmeter Abfall beseitigen. 100 Beschäftigte waren mit 45 Fahrzeugen in den Berliner Straßen und Parks im Einsatz.

In den zwölf Grünanlagen, die bereits von der BSR gereinigt werden, scheint der Einsatz der Stadtreinigung Wirkung zu zeigen. 12.000 Kubikmeter Müll wurden bis Dezember letzten Jahres eingesammelt. Die Parkanlagen sind seitdem deutlich sauberer geworden, geht aus einer Umfrage der BSR hervor. Danach stieg die Zufriedenheit der Besucher von 49 auf 93 Prozent. Sogar der von Partytouristen stark frequentierte Görlitzer Park gilt nun als sauberer.

