Gegen Falschparker: Aktivisten stecken Not-Radspur ab

Berlin. Der Verkehrsclub VCD und die Initiative Clevere Städte rufen die Menschen in Deutschland in dieser Woche zum Engagement gegen gefährliches Falschparken auf. Die erste bundesweite Aktionswoche zum Thema hat am Montag in Neukölln begonnen. Dabei steckten Aktivisten auf der Karl-Marx-Straße eine Not-Radspur mit rot-weißen Verkehrshütchen ab. Dort war kürzlich ein Radstreifen eröffnet worden - allerdings beklagen Radfahrer, dass er vielmehr von Autofahrern genutzt wird. Weil Autos auf den Fahrradstreifen halten oder parken, zwingen sie Radfahrer in den fließenden Verkehr auszuweichen.

Martin Hikel (SPD), Bürgermeister von Neukölln, auf seinem Rad an der Karl-Marx-Straße. Die Hütchen hinter ihm markieren den Not-Radweg

Foto: Britta Pedersen / dpa

Auch in anderen Städten wie Bonn, Münster, Hamburg, Köln, Hannover und Halle waren Aktionen angekündigt. Auf die Gefahr durch Falschparker sollte etwa mit Gesprächen, gelben Karten hinter Windschutzscheiben oder Luftballons an den Außenspiegeln hingewiesen werden. Aber auch Anzeigen bei der Polizei, Wegtragen des Autos und das Nachzeichnen der Fahrbahnmarkierung mit Sprühsahne auf dem falsch parkenden Auto wurden vorgeschlagen. Die Organisatoren fordern höhere Bußgelder und mehr Kontrollen.

Mehr zum Thema:

Warum diese Berliner Prominenten ihr Auto stehen lassen

Rot-Rot-Grün streitet über Mobilitätsgesetz - Termin wackelt

Radfahrer mit Frau auf dem Gepäckträger prallt gegen Smart

( BM/dpa )