Live im Blog - AfD-Demo will durch Mitte ziehen

Die AfD demonstiert am Sonntag in Berlin - Zahlreiche Menschen protestieren dagegen. Die Entwicklungen im Liveblog.

+++ 10.56 Uhr +++

Die Polizei bereitet sich auf den Einsatz vor

Foto: Maurizio Gambarini

+++ 10.49 +++ Uhr

Die Wagen des Bündnisses Reclaim Club Culture versammeln sich an der Busendhaltestelle gegenüber vom Hauptbahnhof. Sie bringen Schilder mit Aufschrifen wie "Die so: Hetze und Hass. Wir so: Liebe und Bass", Plastikblumen und andere Deko an. Die Teilnehmer trudeln langsam ein mit Glitzer im Gesicht, Blumen in den Haaren und gebastelten Schildern. Die sitzen hier auf der Bordsteinkante und warten, dass es losgeht.

+++ 10.38 Uhr +++

Zwischen Touristen überall Polizeipräsenz. Hier soll die AfD-Demo später enden.

Foto: Alexander Dinger

+++ 10.29 Uhr +++ Vor der geplanten Demonstration der AfD und Gegendemonstrationen gegen den Aufzug der Rechtspopulisten hat die Polizei in Berlin die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Rund um den Hauptbahnhof war die Polizei am Sonntagmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort. Erste Teilnehmer waren mit Deutschland-Fahnen zu sehen. Vom dem Vorplatz aus wollten die AfD-Anhänger nach einer Kundgebung mittags zum Brandenburger Tor ziehen. Dort sollen die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland sprechen.

+++ 10.27 Uhr +++

Am Potsdamer Platz machen sich Lautsprecherwagen der Bass gegen Hass Demo startklar. Im Hintergrund: Polizei aus Baden-Württemberg

Foto: Alexander Dinger

+++ 10.18 Uhr +++ Dass es am heutigen Sonntag keinen Sinn hat, mit dem Auto in den Bereich Hauptbahnhof/Brandenburger Tor/Unter den Linden zu fahren, hat die Berliner Polizei in den vergangenen Tagen schon mehrfach mitgeteilt. Wegen des AfD-Aufzugs und insgesamt 13 bislang angemeldeten Gegenveranstaltungen sowie den dafür vorgesehenen Absperrungen durch die Polizei wird es dort schon ab dem späten Vormittag kein Durchkommen mehr geben. Hier ein Überblick über die Sperrungen.