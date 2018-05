Einheitsdenkmal wird nicht bis zum Mauerfall-Jubiläum fertig

Seit 2007 in Planung

Berlin. Das Einheits- und Freiheitsdenkmal "Bürger in Bewegung" kann nicht mehr wie geplant zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2019 fertiggestellt werden. Das bestätigte der Stuttgarter Gestalter Johannes Milla der Berliner Morgenpost. Sein Planungsbüro ist mit dem Bau des Denkmals beauftragt. Doch bislang hat der Bund kein Geld freigegeben, deshalb konnte Milla noch nicht mit den Arbeiten beginnen.

Sein Entwurf, mit dem er sich 2011 in einem Wettbewerb durchgesetzt hatte, sieht eine große begehbare Waage vor. Sie soll vor dem künftigen Humboldt Forum auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals aufgestellt werden. Sowohl die Gestaltung als auch der Standort sind umstritten. Allerdings gibt es mehrere Bundestagsbeschlüsse zum Bau des Denkmals.

Senat hat Bundesregierung vor einem Jahr zum Handeln aufgefordert

Zuletzt hatte das Parlament vor einem Jahr, am 1. Juni 2017, mit großer Mehrheit die Bundesregierung aufgefordert, den Siegerentwurf "Bürger in Bewegung" zu realisieren. In dem Beschluss hieß es auch, der Bau des Denkmals solle noch vor der Bundestagswahl veranlasst werden, eine Einweihung zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution im Herbst 2019 sei anzustreben.

Zuständig für den Bau des Denkmals ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Doch nach dem Beschluss geschah erst einmal monatelang nichts. Im November 2017 wurde schließlich ein Vertrag zwischen der Bundesregierung und dem Büro Milla & Partner geschlossen. Das "aktualisierte und detaillierte Finanzierungskonzept", das der Bundestag in seinem Beschluss ebenfalls eingefordert hatte, liegt indes noch nicht vor.

Grundstücksfrage verzögert Planung des Einheits-Denkmals

Dafür müsse erst die Grundstücksfrage zwischen Berlin und dem Bund geklärt sein, hieß es überraschend zu Beginn dieses Jahres. In allen Jahren zuvor hatte dieser Punkt keine Rolle gespielt. Inzwischen ist der Verkauf des Grundstücks vom Land Berlin an den Bund weitgehend abgeschlossen.

Es seien aber noch nicht alle Fragen in diesem Zusammenhang geklärt, teilte Grütters' Sprecher Hagen Philipp Wolf mit. Erst dann könne dem Haushaltsausschuss des Bundestages das Finanzierungskonzept vorgelegt werden.

Wann das geschieht und wann sich der Haushaltsausschuss damit befasst, ist offen. Der Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2018 sieht zwar Mittel für den Bau des Denkmals vor, doch vorläufig sind sie gesperrt. Folglich heißt es bei der Kulturstaatsministerin, dass "die Frage nach dem Termin der Fertigstellung gegenwärtig nicht abschließend beantwortet werden kann". Klar ist aber nun, dass es zum Mauerfall-Jubiläum im November 2019 nichts mehr wird, denn für Planung und Bau benötigen Milla & Partner mindestens 20 Monate.

Gestalter des Denkmals: Institutioneller Schwergang hat Termin zerstört

Milla kann seine Enttäuschung und Verärgerung kaum verbergen. "Seit dem Bundestagsbeschluss vor einem Jahr habe ich immer gesagt, dass eine Fertigstellung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls möglich ist, sofern Bauherrin und beteiligte Institutionen schnell, lösungsorientiert und zielstrebig arbeiten", sagte Milla der Berliner Morgenpost.

Sein Büro habe immerhin seit November 2017 einen Vertrag, seit mehreren Jahren eine Baugenehmigung und stehe "sozusagen mit dem Spaten in der Hand" bereit. "Doch der institutionelle Schwergang und die so plötzlich nach zehn Jahren aus der Tiefe hervorgeholte Grundstücksbesitzfrage, die längst hätte geklärt sein können, haben diesen Termin zerstört", so Milla.

Haushaltsausschuss des Bundestages stoppte Projekt 2016

Die Frage des Preises, zu dem der Bund das Grundstück vor dem Humboldt Forum vom Land Berlin kauft, ist nur die jüngste Hürde in einem beispiellosen politischen Hin und Her. Bereits 2007 hatte der Bundestag den Bau des Denkmals beschlossen. 2008 wurde der Beschluss bestätigt und der Standort festgelegt. 2011 folgte der Wettbewerb, aus dem Millas Entwurf einer großen begehbaren Waage als Sieger hervorging.

2016, noch vor Baubeginn, stoppte dann der Haushaltsausschuss des Bundestages das Projekt und argumentierte mit einer vermeintlichen Kostensteigerung von zehn auf 14,5 Millionen Euro. Doch der Bundestag bekannte sich am 1. Juni 2017 erneut zum Bau des Denkmals.

Bundestag muss erst den Haushalt 2018 verabschieden

Bauherrin ist die Bundesstaatsministerin für Kultur und Medien (BKM), Monika Grütters (CDU). Sie soll dem Haushaltsausschuss ein detailliertes Finanzierungskonzept vorlegen. Dazu müsse erst klar sein, welche Miete die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) der BKM in Rechnung stellt, um den Kaufpreis zu refinanzieren, sagte ein Sprecher Grütters'. Wann sich der Haushaltsausschuss mit dem Konzept befasst, ist unklar.

Zudem muss das Bundesfinanzministerium das Projekt "haushaltsmäßig anerkennen" und der Bundestag den Haushalt 2018 beschließen. Erst dann können Mittel fließen. Inzwischen belaufen sich die Kosten auf 15 Millionen Euro. Zum einen haben Milla & Partner zusätzliche Leistungen und Risiken übernommen, zum anderen sind wegen der langen Verzögerung die Fertigstellungskosten gestiegen.

