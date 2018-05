Diebe bestehlen Krebsfischer im Tiergarten

Berlin. Klaus Hidde ist wütend. Dem Fischer, der im Tiergarten und im Britzer Garten die Roten Amerikanischen Sumpfkrebse (Procambarus clarkii oder auch Louisiana-Flusskrebs) fängt, wurden zwei seiner Reusen gestohlen. "Das ist jetzt über Pfingsten passiert", erzählt der 63-Jährige. Eigentlich hat Hidde je zwölf Fangreusen in den Seen im Tiergarten liegen und 17 in den Gewässern im Britzer Garten in Neukölln.

Die Diebe haben im Tiergarten zugeschlagen. Und Hidde hat direkt seine Konsequenzen gezogen und vorsichtshalber vier Reusen an Orten in dem Park eingeholt, die er für besonders diebstahlgefährdet hält. Immerhin kostet eines dieser spezielle Fangnetze rund 200 Euro. "Ich habe natürlich Angst, dass es nicht bei diesen beiden Diebstählen bleibt und dass auch meine anderen Reusen gestohlen werden", sagt Hidde. Deshalb denkt der Fischer nun darüber nach, ob er überhaupt mit dem Krebsfang im Tiergarten weitermachen oder ob er seine verbliebenen sechs Reusen auch abbauen soll.

Flusskrebse verdrängen einheimische Wassertiere

"Ich will eigentlich nicht aufhören, ich weiß ja, wie wichtig es ist, die Krebse zu fangen. Die müssen raus aus dem Tiergarten", sagt Hidde. Bei den Krustentieren handelt es sich schließlich um eine invasive Art, die einheimische Wassertiere verdrängt und auffrisst. Hidde hatte Anfang des Jahres als einziger Berliner Fischer von der Stadt die Erlaubnis bekommen, die essbaren Krebse zu fangen und zu verkaufen. So soll der Bestand der etwa 15 Zentimeter langen Sumpfkrebse mit den auffälligen dornigen Scheren dezimiert werden. "Wegen der Diebstähle weiß ich jetzt aber nicht, wie ich mich verhalten soll", sagt er und wünscht sich, dass die Stadt ihm den Schaden ersetzt.

Ganz auf die schmackhaften Krebse verzichten müssen Berliner Gourmets aber dennoch nicht: Die Reusen im Britzer Garten will Hidde nämlich nicht abbauen. Zu kaufen gibt es die Krustentiere übrigens in der Markthalle Neun in Kreuzberg an dem Stand "25 Teiche".

