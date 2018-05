Trockenes Wetter: Waldbrandgefahr in der Region steigt

Berlin/Brandenburg. Das anhaltende trockene Wetter und die steigenden Temperaturen lassen das Risiko für Waldbrände in Berlin und Brandenburg steigen. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage ließen eine weitere Zunahme der Gefahr erwarten, teilte die Umweltverwaltung des Senats am Dienstag mit. Das änderten auch mögliche vereinzelte Regenschauer nicht. Tatsächlich soll das Thermometer in den kommenden zwei Wochen regelmäßig über 30 Grad Celsius anzeigen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit geht dabei in der Mehrzahl der Tage gegen null.

Um Brände zu vermeiden, weist die Umweltverwaltung auf das strikte Grill- und Rauchverbot in den Berliner Wäldern hin. Dies gelte auch in der Nähe der Wälder, etwa an den Stränden von Havel und Badeseen. "Häufige Ursachen für Waldbrände sind leider auch immer wieder achtlos aus dem Autofenster geworfene Zigarettenkippen. Trockenes Laub und Reisig fangen sehr schnell Feuer und können ganze Wälder in Flammen setzen", heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Brandenburg: Höchste Gefahrenstufe in der Prignitz

Bei den Berliner Forsten ist man alarmiert. "Diese Trockenperiode ist bedenklich", sagt Thomas Kanzler, stellvertretender Leiter des Forstamts Grunewald. Er könne alle Spaziergänger und Besucher nur bitten, bei dem kleinsten Anzeichen von Rauch die Feuerwehr zu alarmieren. "Dann funktioniert die Rettungskette gut." Der Grunewald profitiere dabei noch von der hohen Besucherzahl. In den letzten Jahren hatte das Forstamt die Kieferbestände reduziert, da diese am schnellsten Feuer fangen. Im Grunewald machen die Nadelbäume aber immer noch rund zwei Drittel des Bestandes aus.

Auch in Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiterhin hoch. Während Berlin nur zu rund 18 Prozent von Wald bedeckt ist, ist es in der Mark mehr als ein Drittel. In fast allen Regionen des Landes galt am Dienstag die zweithöchste Warnstufe. In der Prignitz wurde sogar die höchste Stufe ausgerufen, im Landkreis Barnim und in der Uckermark mittlere Gefahr. Wie in Berlin gilt auch in Brandenburgs Wäldern ein absolutes Grill- und Rauchverbot.

