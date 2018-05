Dutzende Berliner Clubs wollen die AfD-Demo "wegbassen"

Dutzende Berliner Clubs, Festivals und Party-Veranstalter protestieren mit einer Party gegen die AfD-Demonstration am 27. Mai im Regierungsviertel in Berlin (Archiv)

Am Sonntag plant die AfD eine Demonstration in Berlin. Die Berliner Clubszene will mit einer Technoparty lautstark protestieren.

Berlin. Unter dem Motto "Zukunft Deutschland" will die AfD am kommenden Sonntag durchs Regierungsviertel in Mitte ziehen. Erwartet werden bis zu 10.000 Teilnehmer, viele davon aus dem Umfeld von Pegida und der "neuen Rechten". Der Clubszene in Berlin passt das überhaupt nicht. Etwa 120 Clubs, Festivals und Party-Veranstalter aus der Hauptstadt haben sich daher einem Aufruf angeschlossen und wollen Sonnabend unter dem Motto "AfD wegbassen" gegen die Demonstration der rechtspopulistischen Partei protestieren.

Die Party soll laut Polizeisprecher am Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr dauern und am Invalidenpark in Mitte starten. Ziel der Feier sei es, den Aufmarsch zu "crashen", heißt es in einem dazu veröffentlichten Aufruf. Berlins Clubkultur sei progressiv, queer, feministisch, antirassistisch und inklusiv, schreiben die Veranstalter um die Berliner Club Commission, die Gruppe "Reclaim Club Culture" und das Label RSNZFRFLXN. Damit sei Berlins Clubkultur alles, "was die Nazis nicht sind und was sie hassen".

Kater Holzig, Sisyphos und der Club der Visionäre schließen sich Party-Protest an

Das Label "RSNZRFLXN" äußerte sich zu der Protest-Party mit den Worten: "Wir wollen der repressiven Denke der AfD – und anderer rechter Bewegungen – am 27.05. nicht diesen schönen Raum lassen".

Die Liste der Unterzeichner des Aufrufs ist seit Veröffentlichung stetig angewachsen. Zuletzt zählte der Aufruf rund 120 Unterstützer, darunter auch einige der bekanntesten Clubs der Hauptstadt wie Kater Blau, Sisyphos, ://about blank, Club der Visionäre und Mensch Meier, sowie Festivals wie die "Fusion" oder die "Nation of Gondwana".

Staatssekretärin Sawsan Chebli unterstützt Protest-Feier

Unterstützung findet die Techno-Protest auch von politischer Seite. Die Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei Sawsan Chebli (SPD) kommentierte die Feier auf Facebook mit den Worten "Super Aktion gegen die #AfD. Bin dabei."

Neben dem musikalischen Widerstand gibt es am Sonntag noch weitere Gegenveranstaltungen zur AfD-Demo. Laut Polizei sind derzeit 13 Gegendemonstrationen mit teilweise mehreren Tausend Teilnehmern angemeldet. Unter dem Motto "Stoppt den Hass! Stoppt die AfD!" will etwa das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus Berlin" zeitgleich auf dem Platz der Republik demonstrieren.

Mehr zum Thema:

AfD demonstriert in Berlin im Dienste der "Neuen Rechten"