Besetzung in Berlin: Senat macht Besetzern in Neukölln Angebot

Aktivisten hatten ein Haus in Neukölln besetzt. Vor der Räumung bot Besitzer "Stadt und Land" den Besetzern einen Mietvertrag an.

Berlin. Die Besetzung eines Gebäudes in der Bornsdorfer Straße in Neukölln hat am Sonntag die Berliner Politik auf den Plan gerufen. In der Bornsdorfer Straße 37b besetzte eine Gruppe von Aktivisten ein ehemaliges Schwesternwohnheim. Wie die Besetzer auf Twitter mitteilen seien derzeit rund 80 Personen im Gebäude. Sie wollten in dem Gebäude 40 Ein-Zimmer-Wohnungen einrichten und im Erdgeschoss möglicherweise eine Kita.

Vor dem Gebäude versammelten sich rund 100 Personen. Unter ihnen der Staatssektretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Die Linke) und mehrere Linke- und Grünen-Politiker aus dem Berliner Abgeordnetenhaus.

Gespräche mit "Stadt und Land"

Das Gebäude steht seit 2012 leer und gehört seit 2015 der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft "Stadt und Land". Wegen "statischer Probleme" sei das Haus bis heute nicht saniert worden, sagte der vor Ort anwesende "Stadt und Land"-Geschäftsführer Ingo Malter der Berliner Morgenpost. Mittlerweile sei jedoch eine Sanierungstätigkeit ausgeschrieben. Nach der Sanierung sollte im Erdgeschoss des Gebäudes eine Kita entstehen und ein Teil der Wohnungen zu einer sozialverträglichen Miete von 6,50 pro Quadratmeter angeboten werden, so Malter.

Der Eigentümer eines Gebäudes in der Bornsdorfer Str. in #Neukölln hat Strafantrag und jetzt ein schriftliches Räumungsbegehren gestellt, das unsere Kolleg. unverzüglich umsetzen werden. — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 20, 2018

Am frühen Abend betraten zunächst Anwälte von "Stadt und Land" das Haus, um den Besetzern ein Angebot zu unterbreiten. Sie versprachen den Aktivisten einen unbefristeten Mietvertrag in dem Haus nach der Sanierung zu sozialverträglichen Mieten. Voraussetzung war, dass die Besetzer das Haus sofort verlassen.

Gegen 20:40 Uhr haben Polizisten der Einsatzhundertschaft das Haus betreten und mit der Räumung begonnen. Mit Brechstangen verschafften sich die Beamten Zutritt zum Gebäude. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, seien 56 Personen im Gebäude angetroffen worden. Zunächst wurden fünf Besetzer entweder in Handschellen aus dem Haus geführt, oder aus dem Haus herausgetragen. Im Erdgeschoss, wo früher die Kita untergebracht war, hat die Polizei nun einen Tisch aufgebaut, um die Besetzer erkennungsdienstlich zu behandeln. Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte, die Räumung sei bisher "weitgehend unauffällig" verlaufen.

Die Aktivisten kritisierten, dass die Verhandlungen auf diese Weise abgebrochen wurden, noch bevor ein Ergebnis erzielt worden sei. Polizei und "Stadt und Land" hätten damit gegen Absprachen verstoßen.

Nach der auch am Abend stattgefundenen Räumung eines besetzten Hauses in der Reichenberger Straße 114 in Kreuzberg entschied sich die dortige Gruppe, aus Protest gegen die Räumungen mit einem Demonstrationszug zur Bornsdorfer Straße zu ziehen, der gegen 22:45 Uhr starten sollte, teilte Polizeisprecher Wenzel mit. Nach der Räumung in der Reichenberger Straße hätten dort bis zu 200 Personen vor dem Gebäude gestanden. Ob sie sich alle oder womöglich weitere Personen der Demonstration anschließen wollten, war der Polizei zunächst nicht bekannt.

Staatssekretär Scheel bedauerte, dass es nicht zu einem Verhandlungsergebnis gekommen war. Das Angebot der "Stadt und Land" hatte er für gut gehalten.

Den Befehl zum Einsatz hatten die Polizisten bekommen, nachdem der Kontakt zu den Verhandlungsführern der "Stadt und Land" im Gebäude abgebrochen war. Für die Verhandlungen hatte man ihnen zunächst eine halbe Stunde Zeit gegeben. Doch nachdem diese verstrichen war, hörte man nichts mehr von den Anwälten im Haus. Die Verhandlungsführer waren von draußen nicht mehr zu erreichen. Also entschied sich die "Stadt und Land" zur Räumung.

"Stadt und Land"-Geschäftsführer müsste persönlich für Personenschäden haften

Seit dem Nachmittag war "Stadt und Land"-Geschäftsführer Malter bereit, den Besetzern ein anderes Gebäude der "Stadt und Land" bereitzustellen. "Wenn sie das Haus verlassen, habe ich angeboten, zu sehen, ob den Besetzern ein anderes Gebäude gegeben werden kann", sagte Malter. Wenn sie dazu nicht bereit wären, bliebe nur die Räumung.

Foto: Philipp Siebert / BM

Mit den Besetzern strebe man eine "einvernehmliche Lösung" an, sagte der Geschäftsführer. "Ich will vermeiden, dass jemand in dem nicht verkehrssicheren Gebäude zu Schaden kommt", so Malter. Dafür müsse er persönlich haften.

Linker Staatssekretär hat Verständnis für Besetzung

Der ebenfalls anwesende Staatssekretär Sebastian Scheel äußerte für die Art der Besetzung Verständnis, ergänzte jedoch: "Dieses Objekt ist dafür nicht geeignet". Man sei in Gesprächen mit den Besetzern, die Aktion "so schnell wie möglich zu beenden".

Die Wohnungspolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus, Katrin Schmidtberger nannte die Besetzung vor Ort "gut und richtig". "Es wird uns als Rot-rot-grün den nötigen Druck geben, in der Wohnungspolitik besser zu agieren", sagte sie der Berliner Morgenpost. Der Senat stehe in der Verantwortung, mit den Besetzern ein ordentliches Ergebnis zu verhandeln statt zu räumen.

( cla/ps )