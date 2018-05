Das großen Finale im DFB-Pokal - Wir berichten live im Blog

Berlin. Alles ist angerichtet für das große Finale im DFB-Pokal. Im ausverkauften Berliner Olympiastadion kämpfen Rekordsieger FC Bayern München und Eintracht Frankfurt am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) um den Pott. Für Fußball-Legende Jupp Heynckes ist es das letzte Spiel einer großen Karriere als Spieler und Trainer, für Eintracht-Coach Niko Kovac die letzte Partie vor seinem Wechsel zum deutschen Fußball-Rekordmeister. In Berlin feiern die Fans beider Lager. Wir berichten im Liveblog vom Finaltag.

+++ 12.30 Uhr: Am Alex feiern die Bayern +++

Foto: dpa

Am Alexanderplatz in Mitte haben sich die Bayern-Fans versammelt.

+++ 11 Uhr: Die Fans kommen in Berlin an +++

Der Sonderzug der Frankfurter Fans hat bis zu vier Stunden Verspätung. Eigentlich sollten sie gegen 10 Uhr am Bahnhof Zoo ankommen, doch in Kassel soll es zu Verzögerungen gekommen sein, teilte die Bundespolizei mit. Jetzt wird es wohl erst 14 Uhr werden. Um 11 Uhr trafen am Bahnhof Spandau etwa 600-800 Bayern-Fans mit der Bahn ein. Gegen 11.30 Uhr wird dann ein weiter Zug der Eintracht-Anhänger am Bahnhof Südkreuz erwartet.

+++ 10 Uhr: Vorglühen am Kudamm +++

Foto: BM

Schon am Morgen laufen die ersten Fans am Kurfürstendamm warm. Laute Musik schallt über den Boulevard Ecke Jochimsthaler Straße und die ersten "Olé, olé, olé, olé"- Rufe sind zu hören. Dutzende Bayern-Fans genießen in einer Straßenkneipe die ersten Biere. Am Breitscheidplatz ist das große Fan-Zelt der Eintracht-Anhänger aufgebaut.

+++ 9 Uhr: 2400 Polizisten sichern Pokalfinale +++

Rund 2400 Polizisten aus mehreren Bundesländern sichern das Pokalfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion. Diese Zahl nannte Innensenator Andreas Geisel (SPD). Demnach werden rund 25.000 Bayern-Fans und etwa 30.000 Eintracht-Anhänger in der Hauptstadt erwartet. Darunter seien 150 bis 190 Münchner und 500 Frankfurter Fans, die als "gewaltgeneigt" oder "gewaltbereit" gelten.

Ziel der Polizei ist, die Fangruppen auseinanderzuhalten. Besonders stark ist die Polizeipräsenz am Olympiastadion selbst sowie am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche und dem Alexanderplatz, den offiziellen Treffpunkten der Frankfurter und der Bayern-Fans vor dem Spiel.

Mehr zum Thema:

Neuer im Kader für Pokalfinale - Boateng und Robben fehlen

Fredi Bobic: "Das Finale hat eine eigene Magie"

An diesem Wochenende wird Berlin richtig voll

Bayern wollen Heynckes mit Double verabschieden

( BM )