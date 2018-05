Berliner sehen Wachstum der Stadt mit Sorge

Aus Sicht vieler Politiker und Wirtschaftsvertreter ist das rasante Wachstum Berlins eine Erfolgsgeschichte. Die normalen Bürger teilen diese Einschätzung jedoch nicht. Nicht einmal jeder Fünfte (18 Prozent) empfindet die Entwicklung als vorteilhaft für die Stadt und ihre Bewohner. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) sehen eher die Nachteile. 43 Prozent sind unentschieden, Vor- und Nachteile halten sich für sie die Waage.

Das ist das Resultat des Berlin Trends von Berliner Morgenpost und RBB-"Abendschau". Infratest dimap befragte für diese repräsentative Studie zwischen dem 9. und 12. Mai 1000 wahlberechtigte Berliner am Telefon.

Junge Menschen zwischen 18 und 39 Jahren sehen dabei die Folgen des Wachstums für ihr Leben deutlich kritischer als die Älteren. Nur 15 Prozent der Jüngeren erkennen für sich Vorteile, unter den Befragten über 65 sind es 22 Prozent. Frauen sind erheblich skeptischer als Männer, nur 13 Prozent der Frauen gegen 23 Prozent der Männer halten den Wandel für sich für positiv. Weniger gebildete Menschen erleben den Wandel als bedrohlicher als Berliner mit Abitur.

Nach den politischen Prioritäten sortiert ergibt sich ein klares Bild: Am negativsten wird die wachsende Stadt von den AfD-Wählern betrachtet. Nur sechs Prozent der Anhänger der Rechtspartei finden die Entwicklung für die Alteingesessenen gut, zwei Drittel (65 Prozente) nehmen vor allem Nachteile wahr. Am positivsten gestimmt sind die Sympathisanten der SPD und der CDU, gefolgt von Linken, Grünen und FDP. Aber in jeder Gruppe der Bevölkerung überwiegt die Einschätzung, dass sie vom Bevölkerungswachstum in ihrer Stadt wenig haben.

Ein Vergleich mit früheren Umfragen des Berlin Trends liefert Hinweise, dass sich die Stimmung in der Stadt in den vergangenen Monaten verändert hat. Im Februar 2016 sagten noch 85 Prozent der Befragten, sie fänden es gut, dass sich Berlin zu einer internationalen Metropole entwickelt.

Zwei Drittel sehen Wohnungsmangel und Mietsteigerungen als Hauptproblem

Vor allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum macht den Berlinern Sorgen. Mit weitem Abstand kam den Befragten dieses Problem in den Sinn, als sie die aus ihrer Sicht zwei größten Nachteile des Wachstums nennen sollten. Zwei Drittel der Menschen (67 Prozent) halten das Fehlen von Wohnungen und steigende Mieten für den Hauptnachteil der Entwicklung. Selbst diejenigen, die das Wachstum insgesamt als positiv bewerten, sind in der Wohnungsfrage ebenso kritisch.

Erneut sind es die jüngeren Menschen, die sich betroffen sehen. Drei Viertel (72 Prozent) kamen spontan auf das Wohnungsthema. Dass in der Gruppe der 60-Jährigen das Problem weniger drückt (54 Prozent), mag daran liegen, dass die Älteren seltener auf Wohnungssuche gehen als Menschen, die neu in die Stadt kommen oder wegen Kindern eine neue Bleibe suchen.

Das Vertrauen der Menschen in die Fähigkeiten der Politik, das Wohnungsproblem zu lösen, hat in den vergangenen Monaten offensichtlich gelitten. Noch im November 2016 trauten immerhin 42 Prozent der im Berlin Trend Befragten den Akteuren der seinerzeit gerade frisch gebildeten rot-rot-grünen Koalition zu, für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

Inzwischen zeigen sich aber nur 16 Prozent zufrieden damit, wie der Senat die Herausforderungen der wachsenden Stadt und damit vor allem die Themen Wohnen und Mieten angeht. Hinter dem Wohnen bleiben alle anderen Probleme weit zurück. Der Verkehr wurde von 17 Prozent der Befragten genannt, gefolgt von fehlenden Kitas (9 Prozent), Kriminalität und fehlenden Schulen (je 8 Prozent).

Berliner beurteilen Zuzug aus europäischen Staaten positiv

Die überwiegende Mehrheit der Berliner erkennt zwar für sich keine Vorteile aus dem starken Bevölkerungswachstum in ihrer Stadt. Das Wohnungsproblem halten zwei Drittel der Befragten im Berlin Trend für den Hauptnachteil für bereits hier lebende Menschen. Verkehrsprobleme auf den volleren Straßen oder in den verspäteten Bahnen treiben 17 Prozent um, wobei die womöglich weniger mobilen Menschen über 65 dieses Thema weniger stört als die Jüngeren. Unter den Menschen im Erwerbsalter nannte jeder Fünfte den Verkehr als Problem. Auch fehlende Kitas sind für die Altersgruppe zwischen 18 und 39 wenig überraschend ein deutlich größeres Ärgernis (13 Prozent) als für Menschen im Rentenalter (fünf Prozent).

Aber Berliner projizieren ihren Ärger in der großen Mehrheit nicht auf die zugezogenen Menschen. Im Gegenteil: Zuwanderung aus Deutschland und Europa wird überwiegend positiv gesehen. Nur Migranten aus außereuropäischen Staaten werden skeptischer betrachtet.

Neu-Berliner aus den anderen deutschen Bundesländern betrachten 45 Prozent der Befragten als positiv, nur neun Prozent sagen das Gegenteil, 44 Prozent sind indifferent. Die Bewohner der Hauptstadt zeigen sich aber auch als überzeugte Europäer. Zuzug von EU-Bürgern wird fast genauso eingeschätzt wie der von Deutschen. 43 Prozent finden es gut, dass Menschen aus Griechenland, Frankreich oder Italien nach Berlin ziehen. 16 Prozent halten Einwanderung aus EU-Staaten für negativ. 40 Prozent sehen weder Vor- noch Nachteile.

Bemerkenswert sind einige Details aus der Umfrage: So sehen Berliner über 65 deutsche Zuwanderung mit 61 Prozent deutlich häufiger positiv als die Jüngeren mit 34 Prozent. Die Älteren stehen auch den Menschen aus EU-Staaten noch etwas offener gegenüber als die Jüngeren. Aber den 18- bis 39-Jährigen sind EU-Bürger sogar lieber als deutsche Zuzügler. 41 Prozent dieser Gruppe hält Migration aus EU-Staaten für positiv, das sind immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei den Deutschen. Auch mit Europäern aus Nicht-EU-Staaten, also zum Beispiel vom Balkan, aus Russland oder der Ukraine, hat nur eine Minderheit der Hauptstädter ein Problem. 23 Prozent sehen den Zuzug solcher Menschen negativ, 31 Prozent positiv, der Rest ist unentschieden.

Nur die Anhänger der AfD sind signifikant anderer Ansicht

Dieses Bild wiederholt sich leicht abgestuft in allen politischen Lagern. Nur die Anhänger der AfD sind signifikant anderer Ansicht. Die EU-Bürger in der Stadt betrachtet noch eine knappe Mehrheit der Rechtswähler für positiv. Für Europäer von außerhalb der Union gilt das in den Reihen der AfD-Sympathisanten jedoch nicht mehr. 55 Prozent halten deren Zuzug nach Berlin für schlecht. Mit Blick auf Menschen von außerhalb Europas steigert sich dieser Wert: 82 Prozent der AfD-Wähler hält nichts von Zuwanderung aus Asien oder Afrika. In der Gesamtbevölkerung teilt jedoch nicht mal ein Drittel (29 Prozent) diese Meinung. Damit überwiegt der negative Blick auf außereuropäische Zuwanderung nach Berlin knapp. Denn nur 25 Prozent sehen diese positiv. 42 Prozent wollen sich nicht für eine Seite festlegen. Auffällig ist jedoch, dass die weniger gebildeten Berliner Menschen aus anderen Kontinenten deutlich reservierter gegenüberstehen als die Bürger mit Abitur oder vergleichbarem Abschluss. Letztere schätzen Migration von außerhalb Europas zu 35 Prozent als positiv ein.

Insgesamt rangiert das Thema Zuwanderung, Flüchtlinge und schlechte Integration auf der Sorgen-Skala der Berliner jedoch eher im Hinterfeld. Nur fünf Prozent der Befragten nannten spontan diesen Komplex als Nachteil des Bevölkerungswachstums. Allein im Lager der AfD lag der Anteil mit 14 Prozent signifikant höher. Das Gleiche gilt auch für die Kriminalität. Insgesamt fiel dieses Thema nicht einmal jedem zehnten Befragten ein (8 Prozent). Unter AfD-Anhängern war der Anteil dreimal so groß (24 Prozent). Fast überhaupt nicht erwähnt wurde der Müll oder die Verschmutzung der Stadt, über die das Abgeordnetenhaus am Donnerstag auf Antrag der AfD debattiert hatte. Das gilt auch für die Anhänger der Rechtspartei. Als Folge der Zuwanderung verstehen die Menschen dieses Problem also offenbar nicht.