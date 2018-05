Neue Chefredakteurin für Berliner Morgenpost

Die FUNKE MEDIENGRUPPE verändert die Führungsstruktur ihrer Regionalmedien und nutzt vorhandene Kompetenzen zur Stärkung der Standorte.

Neue Chefredakteurin der Berliner Morgenpost wird Christine Richter (53). Sie kam vor zehn Jahren zur Berliner Morgenpost. Vorher war sie viele Jahre Redakteurin der Berliner Zeitung. Bevor sie bei der Berliner Morgenpost 2012 Mitglied der Chefredaktion und 2016 stellvertretende Chefredakteurin wurde, arbeitete sie unter anderem als stellvertretende Ressortleiterin Politik und Leiterin des Lokalressorts. Christine Richter

Foto: Funke Medien

Carsten Erdmann

Foto: Funke Medien

Carsten Erdmann (51), seit 14 Jahren Chefredakteur der Berliner Morgenpost, wird künftig Chefredakteur Digital der FUNKE Zentralredaktion. Seine Digitalexpertise brachte Carsten Erdmann bereits erfolgreich bei der Berliner Morgenpost ein: Die von ihm gegründete Datenjournalismus-Unit wurde mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.

"Ich freue mich sehr, dass mit Christine Richter eine in der Hauptstadt ausgezeichnet vernetzte und renommierte Journalistin an die Spitze der Berliner Morgenpost rückt. Carsten Erdmann wird mit seinen Kenntnissen und seiner Leidenschaft den Digital-Bereich der Zentralredaktion voranbringen und gemeinsam mit den Chefredakteuren eine einheitliche journalistische Linie und Strategie für die Regionalportale, die im April immerhin 62,9 Millionen Visits hatten, entwickeln. Das ist ein wichtiger Schritt für die digitale Transformation unserer Regionalmedien", sagt Ove Saffe, Geschäftsführer der FUNKE MEDIENGRUPPE.

Thomas Kloß (52), bisher Chefredakteur Online der FUNKE Zentralredaktion in Berlin, übernimmt die Verlagsgeschäftsführung in Nordrhein-Westfalen. Er kehrt damit aus der Hauptstadt zu seinen Wurzeln zurück; seine Karriere hatte er einst bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung begonnen und im Anschluss viele Jahre für die NRW-Titel der FUNKE MEDIENGRUPPE gearbeitet.

So wurde Thomas Kloß Chefredakteur Content Desk Print und Online, Chefredakteur Digital und zum Mitglied der WAZ-Chefredaktion berufen. In den vergangenen drei Jahren baute er mit seiner weitreichenden Erfahrung im Print- und Digitalbereich gemeinsam mit Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion, die Berliner Unit auf. Kloß folgt auf Matthias Körner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Der 47-Jährige verantwortete seit Ende 2014 als Geschäftsführer die Tageszeitungen und die Digitalmedien der FUNKE MEDIENGRUPPE in NRW mit Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, Westfalenpost und Westfälische Rundschau, die Anzeigenblätter der WVW/ORA-Gruppe sowie die Hörfunksender der Westfunk-Gruppe.

"Matthias Körner hat maßgeblichen Anteil an der Weiterentwicklung unserer Mediengruppe in Nordrhein-Westfalen, insbesondere am Ausbau der digitalen Geschäftsfelder. Im Namen der Geschäftsführung der FUNKE MEDIENGRUPPE danke ich Matthias Körner für die geleistete Arbeit und sein großes Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute und viel Erfolg", so Ove Saffe. "Gleichzeitig freuen wir uns, mit Thomas Kloß einen ausgewiesenen NRW-Experten zurückholen zu können, der journalistische Kompetenz mit kaufmännischem Know-how vereint. Er wird die Verlagsbereiche und die journalistischen Bereiche eng zusammenführen."

Ove Saffe (57) wurde im April zum Geschäftsführer der FUNKE MEDIENGRUPPE berufen. Seine bisherigen Funktionen als Geschäftsführer des Hamburger Abendblattes und der Berliner Morgenpost übernehmen Claas Schmedtje (43) beziehungsweise Görge Timmer (52). Schmedtje, seit 2016 Geschäftsführer des BZV Medienhauses, wird zusätzlich auch die Geschäfte des Hamburger Abendblattes führen.

Görge Timmer

Foto: Funke Medien

Görge Timmer (52), seit 20 Jahren Geschäftsführer der Berliner Wochenblatt Verlag GmbH, wird gleichzeitig die Geschäfte der Berliner Morgenpost führen. Bodo Krause (48), bisher Verlagsleiter des Berliner Wochenblatt Verlags (BWV), wird Operations Manager der Berliner Morgenpost und Geschäftsführer beim BWV.

Bodo Krause

Foto: Funke Medien

Ove Saffe: "Ich bin sicher, dass wir auch für unsere Hamburger und Berliner Regionalmedien die denkbar besten personellen Lösungen gefunden haben. Claas Schmedtje, Görge Timmer und Bodo Krause werden unsere Titel weiter erfolgreich in die Zukunft führen."

( BM )