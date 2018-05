Berlin Mural Fest: Zeiten, Orte, Veranstaltungen, Partys

An der Warschauer Straße hat der französische Künstler MTO einen überdimensionalen Sprayer an die Wand gemalt

Street-Art-Künstler aus der ganzen Welt malen überdimensionale Bilder an Berliner Fassaden: Am Wochenende findet das Mural Fest statt.

Berlin. Bunt bemalte Häuserwände, auf Englisch "Murals", gibt es in Berlin zwar schon viele. Aber durch das "Berlin Mural Fest" wird die Stadt zu einer Open-Air-Galerie enormen Ausmaßes. Über 100 Street-Art-Künstler aus Berlin und der ganzen Welt bemalen, bekleben und besprayen 30 Hauswände in der ganzen Stadt. So entstehen auf über 10.000 Quadratmetern überdimensionale Kunstwerke, die Berlin dauerhaft erhalten bleiben sollen. Unterstützt wird das Fest von der Kultursenatsverwaltung.

An der Neuköllner Schinkestraße ist das Bild von Case Maclaim noch unvollendet. Bis zum Wochenende soll es aber fertig sein

Allein am Holzmarkt 25 in Friedrichshain sind fünf verschiedene Künstlergruppen am Werk. Eine Wand bemalt hier der Berliner Künstler El Bocho. Zwei Tage hat er an seinem Bild gearbeitet. Er sagt: "Das Festival ist gut, um den Zugang zu unserer Street-Art für diejenigen Leute zu stärken, die sonst keinen Zugang zu unserer Kunst haben." Bereitwillig legt er deshalb auch mal seinen Pinsel zur Seite und diskutiert die Frage: Ist das Kunst oder kann das weg? Für viele, so erklärt El Bocho, ist das Bemalen von Hauswänden nämlich einfach nur Sachbeschädigung.

Zwei Tage lang ist er schon beschäftigt: Der Berliner El Bocho malt seine Bilder in einer Passage am Holzmarkt 25. Neben ihm sind dort vier weitere Künstlergruppen am Werk

Das sieht das Trio von "Die Dixons", die Organisatoren des Berlin Mural Fests, natürlich ganz anders. Vor über einem Jahr schrieben die drei Berliner Street-Art-Künstler mit dem Projekt "The Haus" Stadtgeschichte: 165 Künstler bemalten damals über Monate hinweg die leer stehenden Räume einer ehemaligen Bank. Zwei Monate war The Haus offen, dann war Schluss, das Gebäude wurde abgerissen – für neue Wohnungen. Das Nachfolgeprojekt von The Haus ist nun das Mural Fest. Und es soll urbane Kunst dorthin bringen, wo sie für die Dixons hingehört: auf die Straße und an die Wände der Stadt.

Das Duo Herakut malt auf einer Wand an der Luckauer Straße 14

Den ganzen Mai über bemalen Künstler nun schon Berliner Fassaden. Im Moment geben sie ihren Bildern den letzten Schliff. Denn am langen Pfingstwochenende, vom 19. bis zum 21. Mai, endet das Mural Fest mit Partys, Kunsttouren und Veranstaltungen.

Ebenfalls dabei sind die beiden Künstler Hera und Akut, in der Szene besser bekannt als Herakut. Sie bemalen eine komplette Hauswand in Kreuzberg an der Luckauer Straße 14. Über mehrere Stockwerke wird sich ihr Bild erstrecken. "Die Dixons haben uns gefragt, ob wir Lust haben, eine Wand zu bemalen", erzählt Hera. "Und wir haben immer Lust." Sie erklärt die Grenze zwischen Graffiti und Kunst so: "Mit Graffitis kommunizieren wir Sprayer untereinander, das ist sozusagen unser Slang. Aber mit der Street-Art, wie hier beim Mural Fest, wollen wir mit der Öffentlichkeit kommunizieren und unsere Kunst präsentieren."

Wann findet das "Berlin Mural Fest" statt?

Das "Berlin Mural Fest" läuft seit dem 5. Mai. Die meisten Veranstaltungen finden jedoch zwischen dem 19. und 21. Mai statt.

Mit der Berliner Morgenpost zur "Berlin Mural Fest"-Abschlussparty "Heavy End"

