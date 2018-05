Großmarkt und Hafengesellschaft bekommen neuen Chef

Berlin. Den landeseigenen Unternehmen Berliner Großmarkt GmbH (BGM) und Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft (Behala) stehen tief greifende Veränderungen ins Haus. Peter Stäblein, Geschäftsführer beider Gesellschaften, soll nach Informationen der Berliner Morgenpost abgelöst werden. Die Senatsverwaltungen für Wirtschaft und Finanzen wollen ihn abberufen. Dazu kommen am Mittwoch die Aufsichtsräte beider Unternehmen zu außerordentlichen Sitzungen zusammen. Auch an der Spitze der Kontrollgremien hat es Veränderungen gegeben. Die bisherige Vorsitzende Heidrun Rhode-Mühlenhoff, Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsverwaltung, hat ihre Mandate niedergelegt.

Bei der Großmarkt-GmbH hat bereits Wirtschaftsstaatssekretär Henner Bunde übernommen, bei der Behala soll er am Mittwoch zum Aufsichtsratschef gewählt werden. Ob Stäblein in letzter Minute noch von sich aus seine Posten aufgibt und um Aufhebung seines Vertrages bittet, ist unklar und gilt als unwahrscheinlich. Nach Informationen der Berliner Morgenpost aus Aufsichtsratskreisen gibt es Streit über seine Abfindung. Stäblein verdient ausweislich der Geschäftsberichte der beiden Unternehmen rund 210.000 Euro pro Jahr bei voller Erfüllung seiner Zielvereinbarung. Üblich sind in solchen Fällen Abfindungen von zwei bis drei Jahresgehältern. Stäblein soll, so hieß es, eine Summe in Millionenhöhe fordern, nun beschäftigen sich Anwälte mit dem Fall.

Ob die Aufsichtsratsmitglieder dem Ansinnen folgen, den Vertrag mit dem Geschäftsführer zu beenden, wird sich am heutigen Mittwoch zeigen. Bei der BGM gilt die Mehrheit als sicher, bei der Behala ist sie fraglich. Notfalls gäbe es aber rechtlich die Möglichkeit, den Dienstvertrag über den Gesellschafter Land Berlin, also über den Senat, zu kündigen, hieß es aus Aufsichtsratskreisen. Unmittelbar danach muss eine Interimsgeschäftsführung installiert werden, vermutlich für rund sechs Monate. Der Geschäftsführer-Posten wird dann ausgeschrieben und eine Personalberatungsfirma eingeschaltet.

Zukunftsdialog fürden Großmarkt eingeleitet

Bereits im April war zu erfahren, dass Stäblein als Chef der Großmarkt-GmbH gehen soll. Seine Abberufung wurde aber verschoben, weil eine gemeinsame Lösung mit der Behala angestrebt wird. Vor allem der Finanzverwaltung sei daran gelegen, dass es weiterhin eine gemeinsame Geschäftsführung gibt, hieß es in Senatskreisen. Die Unternehmen sind Nachbarn in Moabit. Beim Großmarkt bestehen an der Spitze der Wirtschaftsverwaltung offenbar schon länger Zweifel, dass "der Bauch von Berlin" gemeinsam mit Stäblein zukunftsorientiert entwickelt werden kann.

Dort sind zahlreiche Modernisierungen notwendig, zudem soll die Institution mit neuen regionalen Ernährungs- und Manufakturkonzepten auch für die Stadtgesellschaft und Endverbraucher geöffnet werden. Das möchten zumindest die Wirtschaftssenatorin und auch etliche Betriebe, die auf dem Moabiter Areal ansässig sind. Im Spätsommer vergangenen Jahres hatten sich rund 100 Händler des Großmarkts zu einer Interessengemeinschaft (IG) zusammengeschlossen. Auch die Kreuzberger "Markthalle Neun" ist dabei. Sie wollten als Genossenschaft die Regie auf dem Großmarkt übernehmen und ein Erbbaurecht für das Gelände erwerben. Dem folgte der Senat nicht. Doch inzwischen hat die Wirtschaftsverwaltung einen Zukunftsdialog eingeleitet, um mit den Händlern gemeinsam zu planen. Zum zweiten Treffen am 30. Mai sind auch Vertreter des Einzelhandelsverbandes und der Industrie- und Handelskammer (IHK) eingeladen.

Bei der Behala werden Stäblein Erfolge, etwa im Containerverkehr, bescheinigt. Dort soll das Konzept kleiner Verteilzentren im Stadtgebiet ausgeweitet werden. An der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg gibt es bereits solch ein Micro Hub. Der Bedarf ist angesichts der vielen Paket- und Lieferdienste groß. Außerdem soll der Spandauer Südhafen als zweiter Umschlag- und Lagerstandort neben dem Westhafen gestärkt werden. Für eine zweite Lagerhalle liegt zwar eine Genehmigung vor, aber es fehlt noch an potenziellen Nutzern. Nun sollen Spandauer Unternehmen als Kunden gewonnen werden.

