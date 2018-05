Seeed-Tour-Vorverkauf: Fans reagieren sauer über Probleme

Berlin. Jahrelang haben Fans gewartet, dass Seeed endlich wieder auf Tour gehen. Doch nach Problemen beim ersehnten Vorverkaufsstart für die Tour 2019 ist der Ärger bei vielen Fans groß. Um 10 Uhr startete der Ticketvorverkauf über die Seite des Ticketvertreibers Eventim. Doch schnell ging nichts mehr. Unter dem Ansturm auf die Tickets brachen die Server von Eventim zusammen, Käufer hingen auf der überlasteten Seite fest. Eventim vertröstete die Fans immer wieder mit Sätzen wie "Wir prüfen ihre Anfrage, dies dauert bis zu 3 Minuten" - nur um im nächsten Schritt mitzuteilen, dass leider keine Tickets mehr verfügbar sind.

Noch bitterer für einige: Die Band verweist in ihrem Facebook-Post darauf, dass Tickets am besten über seeed.de zu kaufen sind. Auf der verlinkten Seite selbst lassen sich jedoch keine Tickets kaufen. Noch immer steht dort nur, dass der Kartenvorverkauf dort am 9. Mai ab 10 Uhr starte - jedoch nicht wo. Viele Fans warteten daher viel zu lange auf der Seite - und minimierten so ihre Chance, über Eventim an die begehrten Karten zu kommen. Dort wiederum konnte man schnell nur noch ein Ticket pro Konzert erwerben.