BVG bestellt bei Mercedes Benz fast 1000 neue Busse

Es ist der größte Einzelauftrag in der Geschichte der Daimler-Tochter. „Einsprüche hat es keine gegeben“, so die BVG.

Das Geheimnis ist gelüftet: Mercedes wird in den kommenden Jahren bis zu 950 neue Linienbusse für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) liefern. Dies sei der größte Einzelauftrag aller Zeiten für den Stadtbus-Bestseller Mercedes‑Benz Citaro und gleichzeitig der größte Auftrag eines deutschen Verkehrsbetriebs, freute sich der Autokonzern in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung.

Ende April hatte der Aufsichtsrat der BVG bis zu 350 Millionen Euro für die Erneuerung ihrer aktuell aus gut 1400 Fahrzeugen bestehenden Busflotte bewilligt. Mit Verweis auf die noch laufende Einspruchsfrist für Mitbewerber hatte die BVG damals den Namen des Bus-Herstellers noch nicht genannt. "Einsprüche hat es aber keine gegeben", sagte nun BVG-Sprecherin Petra Reetz.

Die Rahmenverträge sehen vor, dass Mercedes bis zu 600 Gelenkbusse sowie 350 kleinere Eindecker liefert. Anfang 2019 sollen die ersten Fahrzeuge in Berlin eintreffen. Wie viele Busse am Ende abgerufen werden, hängt laut BVG von der Marktentwicklung bei elektrisch angetriebenen Bussen ab. Der Senat will, dass die BVG ab 2020 keine Busse mehr mit schädlichen Abgasemissionen kauft. Bislang gibt es aber zumindest in Europa keine E-Busse, die zuverlässig im Betriebsalltag und vor allem kostengünstig bei der Beschaffung sind.

Zur Überbrückung kauft die BVG daher noch einmal Busse mit herkömmlichen Dieselmotor. Diese werden laut Mercedes die neueste Euro-Abgasnorm erfüllen, sie dürfen daher auch bei möglichen Dieselfahrverboten in der City verkehren. Auch ihre 415 Doppeldeckerbusse will die BVG in den nächsten Jahren noch ersetzen. Einzelheiten wollte die BVG-Sprecherin wegen des laufenden Verfahrens aber nicht nennen. Nur so viel: "Es werden wieder Doppeldecker sein." Eine Entscheidung über den Lieferanten soll zum Jahresende fallen.

( fü )