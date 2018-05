Wohnungsmarkt Wohnungsmarktbericht 2017: So teuer ist Wohnen in Berlin

Berlin wächst rasant - und als Folge steigen die Mieten und Kaufpreise für Wohneigentum immer schneller. Wie aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin hervorgeht, sind die Mieten für eine Wohnung in der Hauptstadt gegenüber dem vierten Quartal 2016 um knapp zwölf Prozent gestiegen. Im Schnitt mussten 10,80 Euro pro Quadratmeter kalt bezahlt werden. Die Angebotsmieten zogen seit 2010 um rund 71 Prozent an. In den Bericht flossen rund 110.000 Immobilienannoncen aus Berlin und 25.000 Fälle aus dem Umland ein.

Zwischen den Bezirken bestehen bei den Angebotsmieten wie gehabt deutliche Unterschiede. Am günstigsten waren Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf zu haben. Hier bezahlte man im Schnitt 7,16 Euro je Quadratmeter. Teuerster Bezirk war dagegen Mitte mit 12,77 Euro, gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (12,50 Euro), Charlottenburg-Wilmersdorf (11,86 Euro) und Pankow (10.86 Euro). Nur noch jede zehnte Wohnung in Berlin wurde mit einer Nettokaltmiete von unter sieben Euro je Quadratmeter angeboten. In den Berliner Umlandgemeinden wurden im Schnitt 8,98 Euro pro Quadratmeter aufgerufen.

Auch die Kaufpreise von Wohnungen und Häusern in Berlin haben angezogen. Ein Einfamilienhaus war Ende 2017 im Schnitt für 435.000 Euro zu haben. Das sind 16 Prozent mehr als im Vorjahr und entspricht einer Steigerung von 70,6 Prozent gegenüber 2010. Gebrauchte Eigenheime verteuerten sich von 375.000 Euro im vierten Quartal 2016 auf 425.000 Euro im vierten Quartal 2017. Am teuersten waren Häuser mit 799.000 Euro in Charlottenburg-Wilmersdorf, in Steglitz-Zehlendorf mussten Interessenten im Schnitt 598.000 Euro hinblättern. In den Bezirken Treptow-Köpenick, Neukölln, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf bewegten sich die Preise zwischen 344.000 und 380.000 Euro.

Die Preise für Eigentumswohnungen erreichten 2017 ebenfalls neue Rekordmarken. 3924 Euro pro Quadratmeter wurden Ende 2017 im Schnitt erreicht. Das sind elf Prozent mehr als Ende 2016. Noch stärker zogen die Preise in Neubauten an. Hier kostete ein Quadratmeter sogar 4819 Euro, eine Steigerung von unglaublichen 26,5 Prozent zum Vorjahr.

Einwohnerzahl im Speckgürtel steigt noch stärker als in Berlin

"Die Herausforderungen werden nicht kleiner", sagte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) bei der Vorstellung des Wohnungsmarktberichts. "Die stetig steigenden Angebotsmieten machen deutlich, wie wichtig neben dem Neubau auch die Regulierung der Mieten im Bestand ist." Weil zahlreiche Hauptstädter wegen steigender Mieten über die Landesgrenze ziehen, entstehen dort zunehmend Mehr- statt Einfamilienhäuser. Nach dem Bericht wuchs in den 50 Umlandgemeinden die Einwohnerzahl von 2012 bis 2016 um 5,6 Prozent und damit fast genauso stark wie in Berlin (5,9 Prozent).

Rund 27.000 neue Wohnungen wurden im selben Zeitraum im Speckgürtel gebaut. Schwerpunkte waren Potsdam, Falkensee, Königs Wusterhausen und Teltow.

