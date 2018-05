Berlins Biotonnenpflicht wird zum Problem

Die flächendeckende Sammlung von Bioabfall in der ganzen Stadt bringt für den Klimaschutz zunächst keine Vorteile. Denn solange die künftig vor allem in den Randbezirken zusätzlich anfallenden Mengen nicht in einer modernen Anlage vergoren, sondern in Brandenburg kompostiert werden, fällt mehr von dem klimaschädlichen Kohlendioxid an als bisher.

Der BSR-Aufsichtsrat hatte vergangene Woche beschlossen, eine Nutzungspflicht für die Biotonne einzuführen und die Kosten auf die Grundgebühr für alle Kunden umzulegen. Nur wer seinen Bio-Abfall nachweisbar fachkundig selbst kompostiert, kann eine Ausnahmeerlaubnis bekommen. Ein Nebeneffekt dieser Entscheidung soll sein, Bioabfall aus der Restmülltonne herauszukriegen und so die Kapazitäten der ausgelasteten Müllverbrennungsanlage in Ruhleben zu erhöhen.

Politiker kennen das Problem der fehlenden Entsorgungskapazitäten

Umweltschützer und Umweltpolitiker der rot-rot-grünen Koalition kennen das Problem der fehlenden Entsorgungskapazitäten für den zusätzlichen Biomüll. Mit offener Kritik halten sie sich aber zurück, um die Akzeptanz der verpflichtenden Biotonne nicht zu gefährden. Um das Problem zu verstehen, muss man einen Blick auf die gegenwärtigen und erwarteten Stoffströme werfen. 2017 sammelte die Berliner Stadtreinigung 76.000 Tonnen Bioabfälle ein. Davon wurden 69.000 Tonnen in der Biogasanlage in Ruhleben zu Methangas umgewandelt, die Gärreste landeten als Dünger auf Äckern.

Zusätzliche Mengen, so warnt die Abfallexpertin beim Umweltverband BUND, Gudrun Pinn, müssten mangels Vergärungskapazitäten in Brandenburgischen Kompostierungsanlagen landen. Kompostierung verursache aber mehr CO 2 , als wenn die Stoffe einfach verfeuert würden. Jede Tonne Biogut in einer offenen Kompostierungsanlage sorge pro Jahr für 46 Kilogramm Kohlendioxid, kalkuliert die Expertin. Wenn nun die BSR künftig wie angekündigt 127.000 Tonnen Bioabfall jährlich einsammelt und die Menge, die nicht in die Vergärung passt, kompostiert, entspräche das einer Klimabelastung von mehr als 2700 Tonnen pro Jahr.

BSR lehnt Bau einer zweiten Vergärungsanlage ab

Der BUND und der SPD-Umweltexperte Daniel Buchholz fordern, die BSR müsse schnell eine zweite Vergärungsanlage bauen, um den Bioabfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Noch lehnt es die BSR jedoch ab, eine neue Anlage konkret zu planen und auf den Weg zu bringen – und die Kosten dafür in die Mülltarife einzupreisen. BSR-Sprecherin Sabine Thümler sagte, wenn Kompostierung ordentlich gemacht werde und die Anlagen auch noch eingehaust seien, gebe es keine höhere Klimabelastung. Vergärung funktioniere am besten bei Küchenabfällen. Um etwa Strauchschnitt oder Gras auf diese Weise zu verwerten, müsse der Anlage zusätzliche Energie zugeführt werden. Im Extremfall komme am Ende weniger gasförmige Energie raus als eingesetzt werden müsse.

Deshalb setzt die BSR darauf, aus der nun ausgeweiteten Sammlung mehr Bioabfall in guter Qualität zu bekommen, um ihre Anlage effizienter auszulasten. Noch wisse man nicht, welche Stoffe wo in welcher Qualität anfallen werden, sagte Thümler. Bei der Gesamtbetrachtung müsse man zudem die Logistik mit bedenken. Womöglich mache es ökologisch weniger Sinn, schlechten Bioabfall aus Marzahn nach Ruhleben zu karren, anstatt ihn jenseits der nahen Stadtgrenze zu kompostieren. Man werde die Entwicklung genau beobachten: "Wenn es notwendig wird und Sinn macht, gibt es auch eine zweite Vergärungsanlage", sagte Thümler.