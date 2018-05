Air-Berlin-Pleite versaut Berlins Flughäfen die Bilanz

ARCHIV - Maschinen der in der Insolvenz befindlichen Fluglinie "Air Berlin" stehen am 18.08.2017 in Berlin auf dem Flughafen Tegel. (zu "Weitere Entwicklung bei Verhandlungen über Verkauf von Air Berlin" vom 24.08.2017) Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++