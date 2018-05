Mit deutschem Pass eingereist - Hochzeit von Türkin geplatzt

Die 17-Jährige legte bei der Einreise in Tegel den Reisepass einer Deutschen vor. Sie wollte in Berlin ihren Verlobten heiraten.

Berlin. Die Hochzeit einer 17 Jahre alten Türkin mit ihrem 24 Jahre alten deutschen Verlobten ist vorerst geplatzt. Die junge Frau flog am Montag von Izmir nach Berlin-Tegel, um ihren 24 Jahre alten deutschen Verlobten zu heiraten. Bei Passkontrolle legte sie den Beamten einen deutschen Reisepass vor, der jedoch nicht ihrer war.

Die Beamten leiteten gegen die 17-Jährige ein Strafverfahren wegen Ausweismissbrauchs und versuchter unerlaubter Einreise ein. Bei der Durchsuchung fanden sie die türkischen Ausweisdokumente der jungen Frau. Die Türkin gab an, sie habe in Deutschland ihren Verlobten heiraten wollen. Dieser war bereits am Flughafen erschienen, um seine Verlobte abzuholen.

Daraus wurde allerdings nichts. Die Beamten übergaben die junge Frau dem Jugendnotdienst. Am nächsten Tag wurde die 17-Jährige in die Türkei zurückgeschickt. Ihr Verlobter erhielt eine Anzeige wegen Beihilfe zum Versuch der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet.

In Deutschland liegt die Ehemündigkeit bei 18 Jahren, in der Türkei bei 17. In Sonderfällen kann in beiden Staaten eine Ehe bereits ab 16 Jahren erlaubt werden. Zuletzt hatte eine Erklärung der türkischen Religionsbehörde Diyanet zu Kinderehen für Aufregung gesorgt. Demnach sei es nach einer traditionellen Auslegung des Islam gerechtfertigt, wenn Mädchen ab neun Jahren verheiratet würden und Jungen mit zwölf Jahren. Nach Protesten wurde die Erklärung von der Diyanet-Website gelöscht.

( BM )