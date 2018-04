„Berlin trägt Kippa“: Aufzug muss abgebrochen werden

"Berlin trägt Kippa"-Kundgebung in Neukölln muss abgebrochen werden Eine "Berlin trägt Kippa"-Kundgebung auf dem Hermannplatz in Neukölln wurde von den Veranstaltern abgebrochen, nachdem diesen eine Israel-Fahne entrissen wurde. Außerdem sollen sie bespuckt und als Terroristen beschimpft worden sein.

Ein unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" angemeldeter Aufzug am Hermannplatz in Neukölln ist am Mittwochnachmittag von Passanten massiv gestört worden. Nach der Attacke in Prenzlauer Berg wollen zwei Berliner ein "Zeichen des Friedens und der Toleranz" setzen. Keine Minute nachdem sie ihre Aktion mit dem Zeigen einer israelischen Fahne und einer Kippa als Kopfbedeckung begannen, beschimpfte sie ein etwa 50 Jahre alter Passant.

Etwa fünf Minuten später rannte eine Gruppe junger Männer auf die zwei Demonstranten zu. Einer von ihnen entriss ihnen die Fahne. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach Auskunft eingesetzter Beamten erwartet ihn ein Verfahren wegen Diebstahls. Die Demonstranten erhielten die Fahne zurück.

Zwei Männer demonstrierten am Mittwoch in Neukölln gegen Antisemitismus. Passanten beschimpften sie und entrissen eine Israelfahne. Foto: David Heerde / BM

Passanten beschimpften die Teilnehmer der "Berlin trägt Kippa"-Demonstration Foto: David Heerde / BM

Demonstrationsteilnehmer antisemitisch beschimpft

Die beiden Demonstranten sind nach eigener Aussage weder Juden noch Israelis. Nach dem tätlichen Angriff in Prenzlauer Berg hätten sie lediglich ein Zeichen setzen wollen. "Es darf nicht sein, dass ein Mann mit einer Kippa angegriffen wird, genauso wenig wie es sein darf, dass eine Frau mit Kopftuch angegriffen wird ", sagte der Redner am Herrmannplatz über ein Megafon. Die Kundgebung zog einige Dutzend Passanten an. Zwei junge Männer äußerten Zustimmung für das Anliegen der Demonstration. "Diese Gewalt und dieser Hass haben nichts mit dem Islam zu tun und können damit nicht gerechtfertigt werden ", sagte einer von ihnen.

Andere äußerten sich offen antisemitisch und Gewalt verherrlichend. Eine Frau sagte in Anspielung auf den Angriff in Prenzlauer Berg: "Ich finde das, was in Prenzlauer Berg passiert ist, einfach toll."

Die beiden Demonstranten mit Kippa und Israelfahne, die ihre Namen aus Angst vor Gewaltaktionen nicht nennen wollten, brachen ihr Demonstration aus Angst vor einer weiteren Eskalation vorzeitig ab. Ursprünglich wollten sie zum Rathaus Neukölln ziehen. Den Herrmannplatz verließen sie unter Polizeischutz. Einer von ihnen sagte : "Das hier ist schon bedrohlich."

