Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin: Das erwartet die Besucher

Am Mittwoch beginnt in Schönefeld die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung: Angesagt haben sich alte Bekannte und neue Stars.

Im Berliner Südosten wird es in den nächsten Tagen etwas lauter. Nicht etwa, weil der noch immer uneröffnete Pannenflughafen BER in Schönefeld über Nacht seinen Betrieb aufgenommen hat. Vielmehr fliegen zahlreiche Exponate für die Internationale Luft- und Raumahrtausstellung (ILA Berlin) ein, die seit 1992 im Zweijahres-Rhythmus in der Hauptstadt stattfindet. Die rund 4000 Meter lange und seit Jahren weitgehend ungenutzte BER-Südbahn wird dann für knapp eine Woche zum Laufsteg für die Giganten der Lüfte.

Darunter ist so manches Fluggerät, von dem die Flughafenbetreiber in Berlin und Brandenburg im Alltag nur träumen können: So werden während der Messe-Tage sowohl das größte Passagierflugzeug der Welt, der Airbus A380 (von Emirates), als auch das längste, eine Boeing 747-8 (von Lufthansa) zu sehen sein. Auch der Airbus "Beluga", das Flugzeug mit dem größten Transportvolumen, können die Berliner nur während der ILA-Tage bestaunen. Mit der Ariane 6 will Europas Weltraumagentur ESA ab 2020 Satelliten ins Weltall schießen

Foto: dpa Picture-Alliance / Esa / picture alliance / dpa

Merkel eröffnet die Schau

Eröffnet wird die diesjährige Schau am Mittwoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Partnerland ist dieses Mal Frankreich. Berlin und Paris hatten im vergangenen Sommer vereinbart, gemeinsam ein neues Kampfflugzeug zu entwickeln. Die ILA Berlin gilt als Nummer drei unter den europäischen Luftfahrtschauen nach Le Bourget (Frankreich) und Farnborough (Großbritannien). Die Veranstalter, der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und die messe Berlin, erwarten bis Sonntag mindestens 150.000 Besucher. Ob das Ziel erreicht oder gar übertroffen wird, hängt erfahrungsgemäß stark vom Wetter an den Publikumstagen ab, in diesem Jahr werden dies der Sonnabend und der Sonntag sein.

Mehr Interessenten als Ausstellungsfläche

Messe-Chef Christian Göke ist aber schon vorab mit der diesjährigen Schau zufrieden. "Die ILA ist faktisch ausgebucht. Wir hatten mehr Anfragen als wir berücksichtigen konnten", sagte er am Montag bei einem ersten Rundgang über das Ausstellungsgelände mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD). Dieser wiederum hob die Bedeutung der ILA für die Region hervor. "Es geht nicht darum, dass hier ein paar Flugzeuge hin- und herfliegen. Die Luft- und Raumfahrt ist inzwischen eine der wichtigsten Branchen in der Region", betonte der Ministerpräsident. Neben den "Leuchttürmen", wie die Triebwerksbauer Rolls-Royce in Dahlewitz und MTU aero engines in Ludwigsfelde würden sich viele kleine und mittlere Unternehmen sowie Starts-ups ansiedeln, die zudem hoch qualifizierte Arbeitsplätze in der Hauptstadtregion schaffen würden. 17.500 solcher Stellen seien es bereits in Brandenburg. "Tendenz stark steigend", so Woidke.

Der US-Hersteller Sikorsky zeigt erstmals seinen Transporthubschrauber CH-53K King Stallion bei einer Airshow

Foto: Sgt. Mallory S. VanderSchans/

Mehr als 200 Fluggeräte werden erwartet

Rund 1100 Aussteller aus 41 Ländern haben sich angesagt, um auf dem Messegelände im Schönefelder Ortsteil Selchow ihre Innovationen zu präsentieren, zunächst dem Fachpublikum, an den Publikumstagen auch allen anderen Interessenten. Größter Einzelaussteller ist die Bundeswehr, die die Schau auch zur Nachwuchsgewinnung nutzt. An der hohen Militärpräsenz auf der ILA hat es in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben.

Auch wenn die ILA in den vergangenen Jahren einen Wandel hin zu einer umfassenden Innovationsschau zu allen Themen rund um die Luft- und Raumfahrt durchgemacht hat. Anziehungspunkt sind jedoch wieder die Fluggeräte, die von den Besuchern am Boden und in der Luft erlebt werden können. Mehr als 200 werden in diesem Jahr auf der ILA erwartet, darunter einige alte Bekannte, aber auch einige echte Neuheiten.

Der A380 gilt als größtes Passagierflugzeug der Welt. Der Flieger mit den zwei Decks kann bis zu 558 Fluggäste auf einmal befördern

Foto: dpa Picture-Alliance / Brian Cahn / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Eine Weltpremiere ist auch dabei

Eine Weltpremiere wird in Berlin etwa der Sikorsky CH-53 King Stallion feiern, der laut Veranstalter erstmals auf einer Airshow gezeigt wird. Der Grund: Die Bundeswehr ist gerade auf der Suche nach einer neuen Generation schwerer Transporthubschrauber, Sikorsky ist unter den Bewerbern für den Milliardenauftrag.

Airbus wiederum zeigt in Schönefeld sein ziviles Testflugzeug A340 BLADE, dass durch sogenannte Laminarflügel den Luftwiderstand und so auch den Treibstoff-Verbrauch senkt.

Jumbojet und A380 gehören zu den Publikumsmagneten

Publikumsmagnet dürfte ein weiteres Mal das weltweit größte Passagierflugzeug, der A380, sein. Emirates zeigt auf der ILA den hundertste Maschine, die die Golf-Airline bei Airbus erworben hat. Anders als vor zwei Jahren soll der mit zwei Passagierdecks ausgestattete Flieger auch an den beiden Publikumstagen zu sehen sein. Nur einen Tag lang wird hingegen das mit 76,3 Metern längste Passagierflugzeug der Welt, die Boeing 747-8, der ILA seine Aufwartung machen. Die Lufthansa wird die Jumbojet neuester Generation am Sonnabend nach Berlin schicken. Vor zwei Jahren konnte die Maschine auch im Inneren besichtigt werden.

In den Messehallen dreht sich viel um Steuerungstechnik, Triebwerke sowie Neuheiten der Raumfahrt. Unter der Überschrift "Space for Earth" bietet die ILA nach Veranstalterangaben die größte Raumfahrtausstellung Europas. Ein 18 Meter hohes Modell der Ariane 6-Trägerrakete sowie Original-Triebwerke sollen für das All begeistern, ebenso mehrere Auftritte europäischer Astronauten. Mit der Ariane 6 will Europas Weltraumagentur ESA ab 2020 ihre Satelliten ins All befördern.