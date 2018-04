Anastacia in Berlin: Das müssen Fans zum Konzert von wissen

Anastacia tritt am 25. April im Admiralspalast in Berlin auf (Archiv)

Popstar Anastacia tritt am 25. April im Admiralspalast auf. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Konzert in Berlin.

Popstar Anastacia tourt im April und Mai mit ihrer Evolution Tour durch Deutschlanu. Die Sängerin mit der souligen Stimme hat in ihrer Karriere mehr als 30 Millionen Platten verkauft und stürmte mit Alben wie "Not That Kind", "Freak of Nature", oder "Anastacia" die Charts. Nach Nun kommt Anastacia nach Berlin. Die wichtigen Fragen und Antworten zum Auftritt.

Wann und wo findet das Konzert von Anastacia in Berlin statt?

Anastacia tritt am Mittwoch, den 25. April im Admiralspalast in Berlin auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Gibt es noch Karten für das Anastacia-Konzert in Berlin?

Ja, für die Show von Anastacia gibt es noch Tickets in allen Kategorien. Die Preise reichen von 68 Euro in der niedrigsten Kategorie bis 90 Euro für die teuersten Plätze.

Was erwartet die Fans?

Anastacia wird bei dem Konzert eine Reihe ihrer Bestseller-Singles wie 'I'm Outta Love', 'Paid My Dues', 'One Day In Your Life' oder 'Left Outside Alone' zum Besten geben.

Die ganze Setlist:

Left Outside Alone

Caught In The Middle

I Can Feel You

Redlight

Sick And Tired

Before

One Day In Your Life

Nobody Loves Me Better

Funky Medley

Cowboys And Kisses

Why

Pieces Of A Dream

Stupid Little Things

Paid My Dues

Drum Solo Steve

I Do

Boxer

I'm Outta Love

Gibt es eine Vorband?

Bevor Anastacia die Bühne betreten wird, spielt zunächst Singer-Songwriterin Lauren Ray.

Wie kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Konzert?

Fans, die zum Admiralspalast wollen, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr und fahren bis zum Bahnhof Friedrichstraße. Dieser ist über per Regionalbahn, über die S-Bahnlinien S1, S2, S25, S3, S5, S7, mit der U-Bahnlinie 6 zu erreichen. Außerdem halten dort die Tram-Linien M1 und 12, sowie der Bus 147.

