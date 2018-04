Berlin feiert drei Tage lang die Deutsche Einheit

Mehr als eine Million Gäste werden in diesem Jahr zu einem dreitägigen Bürgerfest rund ums Brandenburger Tor erwartet. Denn Berlin veranstaltet vom 1. bis 3. Oktober das Fest der Deutschen Einheit rund um den Reichstag und das Brandenburger Tor zentral für ganz Deutschland. Das Motto: "Nur mit Euch – ein Fest von vielen für alle!"

Die große Feier zum Einheitstag am 3. Oktober findet jedes Jahr in dem Land statt, das gerade den Bundesratspräsidenten stellt. "Es ist etwas ganz Besonderes, das Fest ausgerechnet in dem Jahr auszurichten, in dem wir genauso lange ohne Mauer leben wie wir mit ihr gelebt haben", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag. Er hat die Bundesratspräsidentschaft seit November für ein Jahr inne.

Am 5. Februar, dem sogenannten Zirkeltag, gab es die Berliner Mauer exakt so lange nicht mehr, wie sie einst existierte: 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage. "Es feiern nicht die einen für die anderen, es ist ein Tag für alle", betonte Müller. Berlin will dazu ein langes Band mit den Namen der mehr als 11.000 deutschen Städte und Gemeinden aufspannen. Damit solle die Einheit symbolisiert werden. Sie sei nicht selbstverständlich, so der Regierende Bürgermeister. "Sie wurde erkämpft und muss gemeinsam gelebt werden." Jeder einzelne sollte sich fragen, was er beitragen könne zur guten Entwicklung des Landes, so Müller. Gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West seien noch nicht geschafft. Auch in Berlin gebe es noch unterschiedliche Mentalitäten durch Brüche in Ost-Biografien. "Wir wollen die Chance als Gastgeberland nutzen, um Rückschau zu halten auf alles, was wir in 28 Jahren Deutsche Einheit erreicht haben", kündigte er an. Das Motto "Nur mit Euch" sei aber auch eine Botschaft für die Gegenwart und Zukunft: "Gemeinsam lässt sich Großes erreichen", unterstrich Müller.

Das Bürgerfest soll rund 4,5 Millionen Euro kosten

Der 3. Oktober zieht jedes Mal Tausende von Besucher in die einst geteilte Hauptstadt. Die diesjährige zentrale Feier wird nach Veranstalterangaben deutlich mehr kosten als sonst: rund 4,5 Millionen Euro sind eingeplant. Das Land Berlin rechnet mit Ausgaben von 3,5 Millionen Euro, der Rest soll aus Sponsorengeldern finanziert werden. Stattfinden wird auch ein offizieller Festakt.

Geplant sei ein riesiger Tag der offenen Tür, stellte der Geschäftsführer der Kulturprojekte GmbH, Moritz van Dülmen, das Programm in groben Zügen vor. Die Gesellschaft ist im Auftrag des Landes für das Konzept und die Durchführung zuständig. Die Bundesländer werden sich ebenso präsentieren wie Vereine. Auf dem Platz der Republik sollen sich die 16 Bundesländer sowie Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat präsentieren. Den Höhepunkt des dreitägigen Festes bildet das große Einheitskonzert am Abend des 3. Oktober vor dem Brandenburger Tor. "Hunderte Institutionen und Unternehmen sind beteiligt und werden ebenso wie viele kleine Vereine und Initiativen auf dem Bürgerfest dabei sein", stellte van Dülmen in Aussicht. "Wo Berlin drauf steht, muss auch Berlin drin sein.

Derzeit wird nach Aussagen des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller in enger Abstimmung mit Polizei und Innenverwaltung am Sicherheitskonzept für das Fest gearbeitet. Auf die Frage nach Betonpollern zum Schutz vor Fahrzeugen, die bei einem möglichen Attentat in die Menschenmenge rasen könnten, sagte der Regierungschef: "Wir werden die Sicherheit ernst nehmen, wir leben aber in einem freien Deutschland und wollen ein offenes Fest."

