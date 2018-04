Nach der Attacke mit einem Gürtel auf einen Kippa tragenden Mann in Prenzlauer Berg hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.

Prenzlauer Berg Schläger stellt sich nach Attacke auf Israeli in Berlin

Der Angreifer, der am Dienstagabend am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg den israelischen Studenten Adam A. mit einer Flasche und einem Gürtel attackiert hat, hat sich im Beisein seiner Anwältin gestellt. Das bestätigte die Berliner Polizei.

