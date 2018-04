Ihr Name war bereits am Montag genannt worden, nun hat die Senatskanzlei Barbara Slowik als Berlins neue Polizeichefin vorgestellt.

Nun ist es offiziell: Barbara Slowik ist Berlins neue Polizeipräsidentin. Die bisherige Referatsleiterin im Bundesinnenministerium wird Chefin von 17.000 Polizisten, rund 2500 Objektschützern, 2800 Verwaltungsbeamten und 2800 Auszubildenden.

Am Dienstagvormittag wurde die Personalie bestätigt: "Stellte sich zunächst den Fragen der Senatorinnen und Senatoren - Berlins neue Polizeipräsidentin: Barbara Slowik. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Toi, toi, toi", heißt es in einem Tweet der Senatskanzlei.

Stellte sich zunächst den Fragen der Senatorinnen und Senatoren - Berlins neue Polizeipräsidentin: Barbara Slowik. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Toi, toi, toi. pic.twitter.com/A3sKph32Lq — Senatskanzlei Berlin (@Senatskanzlei_B) April 10, 2018

Slowiks Vorstellung soll am frühen Nachmittag in einer Pressekonferenz erfolgen. Kommissarisch leitet Michael Krömer die Behörde derzeit. Der bisherige Amtsinhaber Klaus Kandt war am 26. Februar überraschend von Innensenator Andreas Geisel (SPD) entlassen worden. Er stand nach einer Serie von Ermittlungspannen und Missständen seit Längerem in der Kritik. Für Schlagzeilen sorgte etwa die Polizeiakademie, wo sich Ausbilder über Disziplinlosigkeit von Polizeianwärtern bis hin zu kriminellen Bewerbern beschwert hatten.

Als eine der ersten gratulierten die Berliner Grünen der neuen Poliziepräsidentin Slowik. "Es ist ein kluger Schachzug von Innensenator Geisel mit der ersten weiblichen Polizeipräsidentin Berlins ein echtes Zeichen der Veränderung zu setzen", hieß es in einer Mitteilung. "Wir gratulieren Barbara Slowik herzlich und wünschen viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Dazu zählen für uns auch die interkulturelle Öffnung, mehr Frauen im Polizeidienst und neue Akzente für eine bürgernahe Polizei."

Klaus Kandt ist in den Ruhestand versetzt worden Berlins Polizeipräsident Klaus Kandt ist am Montag von seinen Aufgaben entbunden worden. "Die Polizei muss freigemacht werden von den Debatten der Vergangenheit", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag. Klaus Kandt ist in den Ruhestand versetzt worden

Mehr zum Thema:

Berlin bekommt wohl eine Polizeipräsidentin

Andreas Geisel macht bei Berlins Polizei den Ausputzer

Der neue Polizeichef hat Erfahrung als "Feuerwehrmann"

Klaus Kandt - das war ein Abgang mit Ansage

( BM )