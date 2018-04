Anwohner haben Angst vor Tempo 30

Am Leipziger Platz muss ein Gärtner am Werk gewesen sein, es riecht nach gemähtem Gras. Direkt davor kriecht die tägliche Blechkolonne aus Lkw, Bussen und Autos über die Leipziger Straße, die Fahrzeuge glänzen im hellen Morgenlicht. Der Beifahrer eines Lkw hat seine Scheibe heruntergelassen und blinzelt, die Zigarette im Mundwinkel, in die Sonne. Tempo 30? Hat er noch gar nicht mitbekommen. "Ist doch alles wie immer", ruft er, als sich der Brummi in Bewegung setzt.

Tatsächlich ist es kein Frühlingsmorgen wie jeder andere hier in Mitte zwischen Potsdamer Platz und Mall of Berlin. Ein paar Straßenschilder weisen darauf hin, dass ab heute etwas anders ist: darauf eine 30 mit rotem Kreis und der Hinweis: "Luftreinhaltung". Ein Jahr lang will der Senat den Verkehr auf einem Teil der viel befahrenen Leipziger Straße in neue Bahnen lenken: Tempo 30 statt Tempo 50. Saubere Luft statt Schadstoffbelastung. Flüssiger Verkehr statt Stop-and-go. Das ist der Plan. Und nirgendwo scheint der Modellversuch besser verortet als an der Leipziger Straße, wo die Berliner Luft mit am schlechtesten ist.

Verstärkte Kontrollen und Blitzer gegen Raser

Doch die, die davon am meisten profitieren sollen, sind alles andere als begeistert. Auf Höhe der Mauerstraße, wo ein mobiler Messwagen der Senatsverkehrsverwaltung die Luftqualität während des Versuchs messen soll und wo Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) den Medien gleich ihr Vorhaben erklären will, haben sich ein paar eher verstimmte Leute versammelt. "Natürlich ist es erst mal gut, dass überhaupt etwas passiert", sagt Thomas Sánchez, der Vorsitzende der "Interessengemeinschaft Leipziger Straße". Doch das war es dann mit dem Lob.

Denn für Sánchez und seine Mitstreiter ist das Vorhaben nicht zu Ende gedacht. So gilt Tempo 30 nur auf dem Abschnitt zwischen Potsdamer Platz und Markgrafenstraße. 1,2 Kilometer, nur zwei Spuren, entlang derer sowieso fast keine Menschen wohnen, sondern nur Bürogebäude stehen. Und ausgerechnet, wo das Wohngebiet startet und die Straße dreispurig wird, gilt wieder Tempo 50. "Wir haben Angst, dass die Leipziger dann zur Rennstrecke wird", sagt Sánchez. Die Versuchung, nach dem Tempo-30-Abschnitt erst Recht aufs Gas zu drücken, könnte groß sein. Da helfe es auch nichts, dass man die Fenster wegen des Lärms nachts ohnehin nicht mehr öffne.

Abgas-Skandal: Darum haben Diesel-Autos zu Recht so ein schlechtes Image Diesel-Autos: Sie sind echte Umweltsünder, denn sie sind für die Mehrheit der schädlichen Stickoxid-Emissionen verantwortlich. Abgas-Skandal: Darum haben Diesel-Autos zu Recht so ein schlechtes Image

Initiative will Forderung in Bezirksverordnetenversammlung Mitte einbringen

Vergangenen Sommer hatte sich die Initiative deshalb an die Verkehrsverwaltung gewandt und gebeten, die Zone bis zum Spittelmarkt auszuweiten. Vergeblich. Eine andere Initiative plant nun sogar, eine entsprechende Forderung in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte einzubringen. Es sei nun mal ein Pilotprojekt, begründet indes Senatorin Günther die Entscheidung recht vage, deshalb nur der kleine Abschnitt. Und insgesamt komme man mit den anderen geplanten Versuchsabschnitten auf 7,3 Kilometer, was gar nicht so wenig sei. Ein bisschen setzt die Senatorin auch auf Vernunft und Einsicht der Verkehrsteilnehmer.

Dass die Leipziger nicht zur Rennstrecke wird, sollen laut Günther auch mehr Verkehrskontrollen und womöglich auch stationäre Blitzer verhindern. Wo genau, will die Senatorin jedoch nicht verraten und verweist auf die Senatsinnenverwaltung, die wiederum auf die Polizei verweist, die wiederum auch nichts sagt. So oder so sollten sich Autofahrer aber wohl auf der Leipziger Straße künftig an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Auch dort, wo nicht Tempo 30 gilt.

Mehr zum Thema:

Berlin bereitet Dieselfahrverbote vor

Tempolimit? Ja bitte – und das in ganz Berlin

Rot-Rot-Grün kämpft gegen die Autofahrer