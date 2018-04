1968: Der wilde Sommer der Uni-Revolution

An der Freien Universität in Dahlem denkt im Sommer 1968 kaum jemand ans Studium. Eher an Streiks und Besetzungen.

Es ist sechs Uhr morgens, eine gewöhnlicher Montag, wie immer treten die Reinigungsfrauen ihren Dienst in der Boltzmannstraße 3 an. Eine Straße in Dahlem und das Herz der FU, die 1948 gegründet wurde und genau hier die ersten Fakultätsräume hatte. Jetzt sitzt hier das Germanische Seminar.

Es sind unruhige Zeiten auf dem Campus, der so weit außerhalb im Grünen liegt: 1968. Am 11. April wurde Rudi Dutschke auf dem Kudamm angeschossen, am 13. Mai trat der Studentenheld und Philosoph Herbert Marcuse im Audimax der FU auf, zwei Tage später streikte man aus Protest gegen die Notstandsgesetze und schon seit Monaten agierte überall die "Kritische Universität", entwickelte in Arbeitsgruppen Alternativen zu den konventionellen Lehrveranstaltungen.

"Das Sommersemester beginnt in einer Zeit, in der Gesetzlosigkeit und Gewalt die Situation zu bestimmen drohen", beginnt ein Appell der FU-Universitätsleitung am 16. April 1968. Die Stimmung ist also aufgeladen, das Ostasiatische Seminar wird schon seit Tagen von Studenten besetzt gehalten. Aber das alles betrifft die Uni-Putzfrauen nicht. Sie nehmen an diesem 27. Mai 1968 wie gewöhnlich ihre Arbeit auf.

Der Schlüsselbund wird aus der Kitteltasche entwendet

Um 7.30 Uhr splittert die Glasscheibe einer Seitentür. Rund zwanzig bis dreißig Studenten stürmen das Gebäude, so geben es später die Reinigungsfrauen zu Protokoll. "Ich, zuständig für die 2. Etage, habe die Studenten gesehen, wie sie mit Eisenstangen und Holzlatten bewaffnet und mit roten Fahnen in der Hand in die 2. Etage eingedrungen sind." Ein Schlüsselbund des Reinigungstrupps steckt im Schloss, die Studenten schnappen sich ihn.

Das besetzte Germanische Seminar

Eine Etage höher läuft es anders. "Ich habe die Schlüssel noch an mich nehmen und in meine Kitteltasche stecken können", berichtet die Reinigungskraft dort. "Ein Student forderte mich zunächst höflich auf, die Schlüssel herauszugeben. Ich habe dies abgelehnt." Daraufhin hielten sie vier Studenten fest und der höfliche Forderer griff selbst in die Kitteltasche. Empört verlassen die Frauen das Gebäude. "Abschließend bemerken wir, dass wir die Räume, die von den Studenten besetzt sind, nicht gereinigt haben."

Das Germanische Seminar wird zum Rosa-Luxemburg-Institut

War wohl auch nicht nötig. Denn in den nächsten vier Tagen, bis zum Ende der Besetzung, sind saubere Böden das kleinste Problem. Das Germanische Seminar wird per Transparent in "Rosa-Luxemburg-Institut" umbenannt, auf dem Dach des Hauses und an den Fenstern wehen rote Fahnen. Ausgerechnet hier, an der Freien Universität, die doch als Gegenpol zur unfreien, sozialistischen Humboldt-Universität in Ost-Berlin gegründet worden war.

Aus Lautsprechern erklingt "revolutionäre Musik", aber womöglich ist es nur guter Rock, frei nach dem Motto "Sozialismus mit Blumen und Beat". Die Kommunarden Rainer Langhans und Fritz Teufel legen auf, zumindest so lange, bis ihre Musikauswahl als zu unpolitisch beklagt wird. "Wie Radio Luxembourg", schimpft ein Mitstreiter.

Politisch oder unpolitisch – die Übergänge sind dieser Tage fließend. Natürlich, der Anlass der Seminarbesetzung ist ernst, es geht vordergründig um die Wut auf die kommenden Notstandsgesetze, auch um interne Unireformen. Doch jugendlicher Spaß ist auch dabei. "Beschlaft heut Nacht das Institut, das tut der alten Jungfer gut", steht nun als Parole in roter Schrift auf einer Wand. In der Bibliothek hängt über edlen Bänden in Leder das Transparent: "Bücherklau ist Konterrevolution". In anderen Instituten finden zeitgleich Go-ins, Sit-ins, Teach-ins statt. Normaler Lehrbetrieb? Nicht in diesem Semester. Dafür kann man im besetzten Ostasiatischen Seminar jetzt einen Übersetzungskurs für die Werke Mao-Tse-Tungs besuchen.

Der FU-Rektor tritt noch in Talar und Barett auf

Eine studentische Anarchie trifft damals auf eine Universitätsleitung, die geistig tief im 19. Jahrhundert steckt. "Eure Magnifizenz", beginnen 1968 Briefe an den FU-Rektor, der zu feierlichen Anlässen noch in Talar und verziertem Barett auftritt. Bei der Besetzung der Rektorenvilla einen Monat später, am 27. Juni 1968, wird Fritz Teufel dieses Ornat überziehen und sich, angefeuert von Studenten, spöttisch am Fenster der Villa zeigen, um danach in voller Montur auf dem Klapprad der Kommune 1 über den Campus zu kurven.

Die Asta-Vorsitzende Sigrid Fronius wird von Polizeibeamten am 10.7.1968 aus dem Rektoratsgebäude abgeführt. Im Verlauf einer Protestversammlung in der Freien Universität Berlin drangen am 10.7.1968 etwa 100 Studenten in das Rektoratsgebäude ein

Erbost fragt der Kurator der FU Monate später schriftlich an, ob eigentlich an eine Wiederbeschaffung der Kleidungsstücke gedacht sei? "Auf Ihr Schreiben teile ich Ihnen mit, dass an eine Wiederbeschaffung des entwendeten Talars und Baretts nicht gedacht ist", antwortet ihm der Rektor knapp. In diesen Wochen verschwindet einiges: die Unisiegel aus dem Immatrikulationsbüro, 18 Rollen Tesafilm aus dem Germanischen Seminar, 60 Kleiderbügel aus dem Dekanat, 10 Dosen Würstchen aus dem Verwaltungskühlschrank, vieles mehr.

Am 31. Mai 1968 wird die Besetzung von den Studenten freiwillig beendet, die Vollversammlung der Germanisten hatte es so beschlossen, die Mitglieder der Kommune packen ihren Plattenspieler und die Schlafsäcke wieder ins Auto, ziehen ab. Doch manche Parole lässt erahnen, dass sich der Ton ab jetzt verschärfen wird: "Dieses Haus war für wenige Tage befreit. Beim nächsten Mal werden wir es abbrennen." Es liegt etwas Neues, etwas Gewalttätiges in der Luft. Spätestens mit dem Attentat auf Rudi Dutschke hat sich das Klima verschärft. Die Vorahnung von Terror schwingt mit.

So klagt die Germanistik-Professorin und Goethe-Kennerin Katharina Mommsen in einem Schreiben: "Im Juli 68 wurde ich mehrere Nächte hintereinander durch anonyme Telefonanrufe geweckt. Der durchgesagte Text – offenbar eine Tonbandaufnahme – war immer der gleiche. Eine männliche Stimme fragte: ,Schon was von Salzsäure gehört?' Darauf folgte das Schreien einer Frauenstimme." Auch ihr Auto wird mehrmals zerstört.

Dass ihr Mann, der Professor Momme Mommsen, in der NS-Zeit lieber Championzüchter wurde als mitzumachen, geschenkt. Sie gilt als gestrig, als reaktionär. Und im November fliegen bei der Schlacht am Tegeler Weg Pflastersteine, es häufen sich nun auch anonyme Anrufe beim FU-Rektor, gleich werde eine Bombe hochgehen. Gefunden werden allerdings nur China-Kracher.

Rudi-Dutschke-Ausstellung:

Beweismaterial vom Tatort und Akten aus dem Fall Rudi Dutschke sind jetzt in Berlin in einer Ausstellung zu sehen. Am 11. April 1968 schoss der 23 Jahre alte Maler und Neonazi Josef Bachmann am Kurfürstendamm auf Dutschke. Eines der Projektile ist ganz verformt, zerdrückt wie ein Zigarettenstummel. Es steckte in Dutschkes Kopf. Die Projektile und Teile der Ermittlungsakte sind die zentralen Stücke der Schau, mit dem Titel "Drei Kugeln für Rudi Dutschke". Die Witwe, Gretchen Dutschke-Klotz, beugte sich zur Eröffnung über die Vitrine. Sie sieht die Patronen zum ersten Mal. "Das alles zu sehen, war erst ein Schock", sagt Dutschke-Klotz. "Aber das Attentat ist schon so lange her. Ich habe mittlerweile genug Distanz."

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist montags bis mittwochs, 9 bis 15 Uhr, zu besichtigen. Wo: Polizei­historische Sammlung, Platz der Luftbrücke 6, 12101 Berlin. Sie läuft noch bis zum 20. Juli BM

