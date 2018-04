Bauarbeiten am Steglitzer Kreisel beginnen

190 Millionen Euro investiert der Immobilien-Entwickler CG-Gruppe in das Hochhaus Steglitzer Kreisel an der Schloßstraße. Ende 2021 sollen die 329 Wohnungen fertig sein. Bereits ab Montag beginnen die vorbereitenden Baumaßnahmen rund um das Areal, teilte die CG-Gruppe mit. Vor allem bei den Autofahrern ist deswegen Geduld gefragt: Die Schloßstraße soll, so CG, in beide Richtungen verengt werden.

Reguläre Verkehrsampeln an der Kreuzung Schloßstraße,Grunewaldstraße, Albrechtstraße werden durch Baustellenampeln ersetzt. Bushaltestellen vor dem Hochhaus werden zudem von der Schloßstraße in die Kuhligkshofstraße verlegt. Auswirkungen für U-Bahn-Nutzer halten sich laut CG in Grenzen: Lediglich ein Ausgang vor dem Gebäude mit der Nummer 80 werde geschlossen, so der Immobilien-Entwickler. Vor Ort würden alle alternativen Haltestellen und U-Bahnausgänge gekennzeichnet.

Tonnenschwerer Kran wird aufgebaut

Voraussichtlich am 17. April soll dann ein 150 Meter hoher und 1000 Tonnen schwerer Kran angeliefert und in der Schloßstraße aufgebaut werden. Das Gerät werde in den Wochen danach für die Installation des Turmdrehkrans auf dem Dach des Steglitzer Kreisels genutzt und anschließend wieder abgebaut, so CG. Ab Anfang Mai soll die Schloßstraße mit einer Lastenbrücke zudem teilweise überbaut werden. Fußgänger und Autofahrer sollen die beliebte Einkaufsstraße aber weiterhin passieren können.

Der Projekt-Entwickler CG will die Bürger noch einmal über die Sanierung des Steglitzer Kreisels informieren. Die Veranstaltung findet am 24. April von 17 bis 20 Uhr im alten Rathaus Steglitz gegenüber der Baustelle statt. "Die vielen Anfragen, die wir zu diesem spannenden Projekt erhalten, zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte CG-Vorstand Jürgen Kutz. "ÜBerlin" will das Unternehmen das 120 Meter hohe Gebäude dann nach der Sanierung nennen, um auch mit der skandalträchtigen Geschichte des Hauses zu brechen.

Musterwohnung ab 2019

Der Begriff Steglitzer Kreisel soll unter dem neuen Namen aber kleingedruckt bestehen bleiben. Eine erste Musterwohnung soll voraussichtlich Mitte 2019 zu sehen sein. Die Wohnungen sind zwischen 30 und 230 Qua­dratmeter groß, der Kaufpreis der Eigentumswohnungen beginnt bei 4800 Euro pro Quadratmeter, je höher die Wohnung liegt, desto teurer wird der Preis.

