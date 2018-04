Flughafen Tegel gehört zu den schlechtesten der Welt

Der Flughafen Tegel hat in Berlin viele Befürworter, die sich heftig gegen seine Schließung wehren. Doch bei Flugreisenden ist TXL - so der internationale Code für den Flughafen - offenbar ziemlich unbeliebt. Das ergab eine nicht repräsentative Umfrage des Reiseportals "edreams".

Das Portal hatte dem Bericht zufolge 50.000 Kunden befragt. Und in der Rangliste der schlechtesten Flughäfen landet auf Tegel auf Platz 3. Der schlechtesten der Welt, wohlgemerkt. Schlechter seien demnach nur noch Mohamed V in Casablanca und Ciampino in Rom.