Berlin startet Initiative für Erzieher

Berlin. Erzieherinnen und Erzieher sollen künftig besser bezahlt, außerdem eine vergütete Ausbildung eingeführt werden. Dafür macht sich Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) stark. Sie hat eine bundespolitische Initiative gestartet, um den Beruf attraktiver zu machen. Der Antrag wird Anfang Mai bei der nächsten Konferenz der Jugend- und Familienminister der Länder beraten.

Die Fachkräfte-Offensive ist insbesondere aus Berliner Sicht dringend notwendig, weil schon heute mindestens mehrere Hundert Erzieher in der Stadt fehlen. Eine belastbare Zahl existiert wegen der vielen unterschiedlichen Träger nicht. Allerdings werden nach Angaben der Jugendverwaltung rund 10.500 Kitaplätze, für die eine Betriebserlaubnis vorliegt, derzeit nicht angeboten. Weitere 5500 Plätze sind nicht belegt. In den meisten Fällen wird fehlendes Personal als Grund dafür angenommen. Die Jugendverwaltung prognostiziert, berechnet auf Vollzeitstellen, einen mittelfristigen Bedarf von 5500 Erziehern bis zum Jahresende 2020. Derzeit arbeiten in Berlin rund 24.000 Vollzeit-Erzieher.