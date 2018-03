Das sind die Standorte für die neuen Flüchtlingsunterkünfte

Die erste Berliner Flüchtlingsunterkunft in modularer Bauweise entstand in Marzahn-Hellersdorf. Weitere sollen nun folgen

Berlin. In Berlin sollen an 25 Standorten neue Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. "Nach einem langen und schwierigen Prozess haben wir nun eine Liste", sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Dienstag im Roten Rathaus. Die neuen modularen Unterkünfte ("MUF") sollen Platz für insgesamt 12.000 Menschen bieten und aus abgeschlossenen Wohnungen mit eigenen Küchen bestehen.

Die Wohnblöcke in Fertigbauweise sollen jeweils etwa 16 Millionen Euro kosten - insgesamt rund 400 Millionen Euro. Trotzdem könnten die Unterbringungskosten für Flüchtlinge damit wahrscheinlich gesenkt werden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD). Manche Flüchtlinge sind etwa noch in teuren Hostels untergebracht.

Auf lange Sicht sollen die Wohnungen zudem später weitergenutzt werden können. In Berlin gibt bereits ein Dutzend solcher Modulbauten, 17 weitere entstehen derzeit. In jedem Bezirk sind nun zwei neue Standorte geplant, in Neukölln sind es drei. In manchen Bezirken gibt es Vorbehalte, etwa gegen die Größe der Projekte.

Das sind die Standorte der geplanten Unterkünfte

Charlottenburg-Wilmersdorf:

Mecklenburgische Straße 80, 10713 Berlin

Noch zu identifizierende Fläche am Olympia-Stadion (außerhalb des Denkmalschutzbereichs)

Friedrichshain-Kreuzberg:

Alte Jakobstr. 4 mit Franz-Künstler-Straße 10, 10969 Berlin

Reichenberger Str. 92/Ratiborstr.14c-g, 10999 Berlin

Lichtenberg:

Rheinpfalzallee 83,91,93, 10318 Berlin

Köpenicker Allee 148, 10318 Berlin

Marzahn-Hellersdorf:

Zossener Str. 156, 12627 Berlin

Murtzaner Ring 68, 12681 Berlin

Mitte:

Putbusser Str. 12, 13355 Berlin

Triftstr. 17, 13353 Berlin (Nutzung nach Aufgabe durch Beuth-Hochschule)

Neukölln:

Töpchiner Weg 44, 12349 Berlin (kleiner Standort)

Haewerer Weg 35, 12349 Berlin

Buckower Felder, 12349 Berlin (kleiner Standort)

Pankow:

Rennbahnstr. 74, 13086 Berlin

Fröbelstr. 15, 10405 Berlin (Abriss Kantinengebäude)

Reinickendorf:

Waidmannsluster Damm 12, 14, 13509 Berlin

Rue Montesquieu 32, 33, Jean-Jaurés-Straße (Cité Foch Nord - ehem. Gendarmerie)

Spandau:

Askanierring 70-108A ohne 85-87A (Alexander Barracks), 13587 Berlin

Griesinger Str. 27 + o. Nr., 13589 Berlin

Steglitz-Zehlendorf:

Dahlemer Weg 247, 14167 Berlin

Osteweg 63, 14167 Berlin

Tempelhof-Schöneberg:

General-Pape-Str. 52, 12101 Berlin

Ankaufsbemühungen für einen weiteren Standort

Treptow-Köpenick:

Bohnsdorfer Weg 109-119, 12524 Berlin

Salvador-Allende-Str. 89-91, 12559 Berlin

