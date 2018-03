Ab auf’s Rad! Berliner Fahrradschau zeigt Trends der Saison

Rennräder, E-Bikes, bequeme Stadträder und Cargo-Bikes: Hunderte Modelle werden in den Hallen der „Station“ am Gleisdreieck gezeigt.

Berlin. Blitzendes Chrom und leuchtende Farben. Rennräder, E-Bikes, bequeme Stadträder und Cargo-Bikes. Was gibt es Neues? Was sind die wichtigsten Trends der Fahrradsaison 2018? Auf der Berliner Fahrradschau in Kreuzberg können sich Interessierte noch am heutigen Sonntag informieren.

Hunderte verschiedener Modelle werden in den Hallen der "Station" am Gleisdreieck, Luckenwalder Straße 4–6, gezeigt. Meist können Besucher auch eine Testrunde mit dem Zweirad ihrer Wahl drehen. Doch Radfahren ist mehr als Bewegung. Es ist Lifestyle. Das trendige Outfit gehört dazu – von eleganten Socken über das Fahrradjackett, den Gürtel aus recycelten Rennradreifen bis zum stylischen Helm. Es gibt einen Flohmarkt, auf dem Sammler nach rarem Zubehör stöbern können. Im Kinderkiez erproben sich die Jüngsten auf zwei und drei Rädern, unter Anleitung und Aufsicht. Wie man ein Rad optisch und funktional tuned, erklären Fachleute bei einem Workshop.

Die Schau ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Programm und Ausstellerübersicht unter berlinerfahrradschau.de im Internet, das Tagesticket kostet 15 Euro.

Für die ganze Familie

Probesitzen: Sandra Karger mit Tochter Clea und Sohn Onno

Foto: Sergej Glanze

Platz für den Wochenendeinkauf und eine bequeme Sitzfläche für Passagiere bietet die Frontbox am Lasten-E-Bike von Butchers & Bicycles aus Kopenhagen. Zum Ausprobieren ist Sandra Karger aus Pankow mit Tochter Clea (acht Monate) und Sohn Onno (4) eingestiegen. "Es ist erstaunlich bequem", sagt die 35-Jährige. Ihr Schwager Gernot hat auf dem Sattel Platz genommen. "Ein schönes Rad", sagt er. "Das werden wir gleich auf dem Test-Areal ausprobieren." Die Pankower sind auf die Fahrradmesse gekommen, um nach Zubehör zu schauen.

Für Puristen

Peter Hanstein mit dem neuen E-Bike der Berliner Firma Geos

Foto: Sergej Glanze

Vom Akku ist beim E-Bike der Berliner Firma Geos nichts zu sehen. Er ist geteilt und verbirgt sich im Ober- und Unterrohr des Rahmens. Auch die Leitungen finden Platz im Rahmen. Gabel und Riemen sind aus Karbon. Knapp 15 Kilogramm wiegt das Rad. Es ist aus Stahl und hat eine kratzfeste Oberfläche aus Nickel, die auch korrosionsbeständig ist. Die Reichweite liegt bei über 100 Kilometern. Peter Hanstein hat die Firma vor drei Jahren gegründet und mit seinen Mitstreitern das minimalistische Modell entwickelt. Er sei Quereinsteiger, sagt der promovierte Geologe von sich.

Für Biker

Wenn der Vater mit dem Sohne: Steffen und Thilo (r.) auf dem „Unimoke“

Foto: Sergej Glanze

Mit der großen Lampe, dem Lenker und den breiten Reifen wirkt das "Unimoke" wie ein Motorrad. Es hat eine lange Sitzbank. Steffen M. hat das Pedelec der Berliner Firma Urban Drivestyle Germany mit seinem Sohn Thilo zusammen ausprobiert. Der Vierjährige konnte seine Füße auf zwei kleine Pedale stellen. Das Fahrrad hat einen 250-Watt-Motor. "Richtig toll", ist das Urteil von Vater und Sohn über die Probefahrt. "Auch zwei Erwachsene können damit fahren", sagt Falko Richter, der den Stand der Firma betreut. Ein Gepäckträger kann am Unimoke ebenfalls angebracht werden.

( saf )