Ex-Bürgermeister Buschkowsky erwartet einen "Linksruck"

Berlin. Heinz Buschkowsky weiß, wovon er spricht. "Neukölln bedeutet einen gewissen Promi-Faktor", sagt der einstmals berühmteste Bezirksbürgermeister Deutschlands. Man erlange in dieser Funktion in diesem Bezirk mehr Bekanntheit, weil alle darauf schauten. Dass er selber diese Lage erzeugte, indem er als einer der Ersten Defizite der Integration und Probleme im Zusammenleben zwischen deutscher Bevölkerung und Zuwanderern klar benannte, gehört natürlich zur Wahrheit dazu.

Wenn dann noch andere Merkmale stimmten, also Frau, jung und mit Ost-Biografie, "dann ist man dabei". Damit kommentiert der Amtsvorgänger erstmals den überraschenden Aufstieg seiner lange von ihm geförderten Nachfolgerin Franziska Giffey zur Bundesfamilienministerin für die SPD. Er selbst war bis 2015 fast 16 Jahre für die SPD Bezirksbürgermeister und wurde mit Aussagen über das Ende von Multikulti bekannt.

Von Neukölln in Merkels neues Groko-Kabinett Von Neukölln in Merkels neues Groko-Kabinett

"Buschkowsky saß auch in Talkshows und wäre nicht Bundesminister geworden", resümiert Buschkowsky. Giffey sei außerdem sehr aktiv auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken, wo sie sich sehr gut in Szene setze und ihre Aktivitäten als Bürgermeisterin verbreitet habe. Diese Aussagen möchte er nicht als Kritik verstanden wissen, sondern nur als eine Erklärung für einen ungewöhnlichen Karrieresprung.

Er wünsche Franziska Giffey natürlich viel Erfolg im neuen Amt, betont Buschkowsky. Aber es sei nicht selbstverständlich, dass jemand, der Bezirk könne, auch in der Bundespolitik zurechtkomme, warnt er.

Dass die praktische Erfahrung aus einem problematischen Stadtbezirk wie Neukölln ein einzigartiger Vorteil für Giffey am Kabinettstisch sei, glaubt Buschkowsky nicht. Er habe in seiner aktiven Zeit viele hochrangige Bundespolitiker getroffen, erinnert sich der 69-Jährige. Die hätten "viel Detailwissen" gehabt über die Schwierigkeiten bei der Integration, die es ja nicht nur in Neukölln gebe, sondern in einschlägigen Vierteln fast aller größeren Städte. "Aber es ist eben politisch für viele nicht opportun zu sagen, was Sache ist", streicht Buschkowsky die Eigenschaft heraus, die ihn und Giffey verbindet.

Der Zuzug von jungen Menschen hat auch die SPD verändert

Unter ihrem designierten Nachfolger Martin Hikel sagt Buschkowsky einen "Linksruck" der Neuköllner SPD voraus, die lange fest in der Hand des rechten Parteiflügels war. Der nannte sich nach dem Neuköllner Ortsteil "Britzer Kreis". Aber der Zuzug von jungen Menschen habe auch die SPD im Bezirk verändert. Buschkowsky geht auch davon aus, dass Franziska Giffey als Kreischefin schon länger keine Mehrheit der Sozialdemokraten mehr für viele ihrer Positionen hatte. Mit Hikel im Bezirksamt werde sich der neue Kurs stärker zeigen, glaubt der Alt-Bürgermeister. Mittelfristig würden Linke und Grüne die Mehrheit im Bezirk übernehmen.

Dabei kann Buschkowsky nicht erkennen, dass sich die Dinge in Neukölln wirklich zum Besseren gewendet hätten. Der türkische Mittelstand weiche aus nach Treptow oder in den eher deutsch-kleinbürgerlich geprägten Süden des Bezirks. Die kriminellen Clans säßen "fester im Sattel als je zuvor". Die Müllberge würden immer höher, trotz der von Giffey eingesetzten Müll-Sheriffs. An vielen Schulen sähe es schlecht aus.

Buschkowsky hält viele Probleme für eine zwingende Folge einer verfehlten Integrationspolitik. Sein Mantra dagegen ist schon lange, dass es zwar Akzeptanz, aber eben auch unverhandelbare Forderungen an die Zuwanderer geben müsse. "Klare Regeln aufstellen und diese auch durchsetzen", sagt Buschkowsky und klingt kurz wie Franziska Giffey. Dann ergänzt er: "Davon sind wir meilenweit entfernt."

Aus Buschkowskys Sicht ist klar, dass Kinder aus Migrantenfamilien zahlenmäßig immer stärker dominierten. Diese Bevölkerungsgruppen bekämen in der Regel mehr Kinder "als die deutsche Ingenieurin". An die neue Bundesfamilienministerin hat er Erwartungen: Sie solle für eine kostenfreie und möglichst verbindliche Kita sorgen und für kostenfreie Ganztagsbetreuung. Nur so könnten Kinder unabhängig von ihren Elternhäusern gefördert werden. Das helfe mehr als 25 Euro mehr Kindergeld für die Eltern.

Mehr zum Thema:

Martin Hikel ist der Neue von Neukölln

Ehemaliger AfD-Stadtrat tritt in die CDU ein

SPD-Fraktionschef Hikel will Nachfolge von Giffey antreten

So emotional verabschiedet sich Giffey von den Neuköllnern

"Giffey steht für eine Minderheit in der Berliner SPD"