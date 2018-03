Martin Hikel ist der Neue von Neukölln

Berlin. Es hat etwas Verstohlenes, wie der Mathematiklehrer da den Parkrand entlangschleicht. Schnelle Zigarettenzüge. Rote Lucky Strike, die starken. An die hundert Meter hat er sich vom Eingang zum Campus der John F. Kennedy-School in Zehlendorf entfernt. Aber dieser Lehrer kann sich nicht verstecken. Mit zwei Metern und acht Zentimetern, schwarzem Mantel und den schwarzen Haaren, ragt Martin Hikel wie ein kahler Baum aus dem Strom aus Kindern und leuchtenden Rucksäcken.

Gerade ging es noch um Integralrechnung, die letzte Stunde mit dem Mathematik-Grundkurs. Zum Abschied hat Hikel seinen Schülern Snickers mitgebracht, ihnen gesagt: Analysis ist kein Hexenwerk. Jeder kann das lernen – wenn er will. Jetzt murmelt er in sein Smartphone. Es geht um Fotos. "An solche Sachen denkt man erst gar nicht", sagt Hikel. Vom Politiker Martin Hikel muss es neue Fotos geben. Staatstragender. Anders. Neu. Denn am heutigen Mittwochabend beginnt ein neues Kapitel. Für Martin Hikel. Für Neukölln.

Um 17 Uhr kommen an diesem Mittwoch die Bezirksverordneten im Rathaus Neukölln zusammen. Läuft alles nach Plan, werden sie den Neuköllner SPD-Fraktionsvorsitzenden Martin Hikel zum Bezirksbürgermeister wählen. Einen 31 Jahre alten Lehrer, seit zwei Jahren mit dem Referendariat fertig. Regierungserfahrung: null. Dieser Mann soll jenen Bezirk leiten, der mit terroristischen Brandanschlägen, Junkies und mafiösen Clanstrukturen Schlagzeilen macht. Jenen Bezirk, den 14 Jahre der wohl bekannteste Kommunalpolitiker Deutschlands, Klartext-Sozialdemokrat Heinz Buschkowsky, regierte. Jenen Bezirk, der Franziska Giffey nach nur drei Jahren Buschkowsky-Nachfolge von der Kommunalpolitik in die Bundesregierung katapultiert hat. Jetzt also Martin Hikel.

Parallelen zwischen seiner Schule und Neukölln

Der Weg von Zehlendorf ins Neuköllner Rathaus ist verschlungen, am Montag, zwei Tage vor der Wahl. Bauarbeiten an der U7. Dann eben S-Bahn. Hikel duckt sich durch die Tür, setzt sich auf seinen Lieblingsplatz, ganz hinten im Wagen. Dort sind die Sitzgruppen etwas geräumiger, sagt Hikel. Trotzdem muss er die Beine falten und schräg stellen, damit auch gegenüber jemand sitzen kann.

Die Villenkolonie Lichterfelde wischt vorbei. Was er aus seiner Arbeit an der deutsch-amerikanischen Schule mit nach Neukölln nimmt? "Mir gefällt, wie die Amerikaner die Gesellschaft als Schmelztiegel begreifen", sagt Hikel. Vielfalt, das mache auch seinen Bezirk aus. "Ich sage immer: Neukölln ist Baklava und Bienenstich."

Verwirrung in Schöneberg, die S41 fährt als S42, Pendelverkehr ab Südkreuz. Tempelhofer Feld, Neukölln. Links Baklava, rechts Bienenstich.

Aufgewachsen ist Martin Hikel in Großziethen, er ging aufs Albert-Einstein-Gymnasium in Britz. Jugend, das ist für Hikel Grillen in den Laubenpiepergärten, viel BVG, viel Fahrradfahren. Zum Lehramtsstudium an der Freien Universität zog Hikel dann in eine Zweier-WG, in einem Hinterhof an der Hermannstraße – wegen der billigen Mieten damals. In der Wohnung wohnt Hikel bis heute mit seiner Frau. Und zwei Kaninchen, die er bei der Rudower Kleintierschau erstanden hat. Neukölln, das ist auch Kleintierzucht und Einfamilienhäuser. Er wird nicht müde zu betonen, wie gut er beide Seiten Neuköllns kennt – manchmal etwas zu gewollt. Beim Interview bestellt Hikel einen Americano und sagt dazu: "Ich mag Kaffee schwarz und stark, mit ein bisschen Zucker – basisorientiert."

Tatsächlich scheint seine Verwurzelung im Bezirk einer der Punkte gewesen zu sein, die den SPD-Kreisvorstand überzeugten. Und weil er zwei weitere Neuköllner Gegensätze verbindet. Die junge, eher linke SPD und die der Buschkowsky-Generation. Vier Jahre war er Vorsitzender der Jusos im Bezirk. War er damals genervt von Buschkowskys "Multikulti ist gescheitert"? "Ich hätte an seiner Stelle nicht so argumentiert", sagt Hikel.

Was er meint: Multikulti habe nie eine Chance gehabt, man habe zu lange weggeschaut, die Parallelgesellschaften mit der eigenen Laissez-faire-Politik der 90er-Jahre miterschaffen.

Seitdem Hikel seit 2011 in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) sitzt, hat er sich mehr und mehr dem pragmatischen Kurs von Giffey angenähert. Law and Order und Multikulti. Den Abgehängten die Hand reichen, den Abgewandten Grenzen aufzeigen. So in etwa stellt Hikel seinen Kurs als Bürgermeister dar. Das heißt für ihn zum Beispiel: "Wir müssen Integration als Querschnittsthema begreifen, den Menschen ein selbstständiges Leben ermöglichen." Wie? Chancen durch Bildung geben. Dazu gehöre auch Wachschutz an Schulen. Denn Bildung gehe nur, wenn ein sicherer Schulbetrieb gewährleistet sei. "Ich sage immer: Die besten Schulen müssen in die härtesten Kieze."

Die Zusammenarbeit von Landeskriminalamt, Zoll und Ordnungsamt in den Problemkiezen will er weiterfördern. Auch die Schwerpunkteinsätze und die Staatsanwaltschaft vor Ort. Parallelgesellschaften, Rechtsterror, kriminelle Clans, Islamismus: Das alles wolle er nicht hinnehmen. Aber: "Man muss Leuten auch die Chance geben, aus der Schmuddelecke rauszukommen", sagt Hikel auf die Frage, ob er auch den Dialog mit der Dar-as-Salam-Moschee gesucht hätte. Die wird vom Verfassungsschutz wegen Verbindungen zur Muslimbruderschaft beobachtet. Für einen Besuch in der Moschee erntete Giffey im vergangenen Jahr harsche Kritik.

Überhaupt fällt auf: Wenn Martin Hikel seine politischen Visionen ausbreitet, dann spricht er viel in der Vergangenheit, bleibt ganz nah an Giffeys Kurs. "Die Leute haben die SPD schließlich dafür gewählt", sagt Hikel. Und was will er anders machen? Auf diese Frage fallen Worte wie "vielleicht", "perspektivisch", "Kleinigkeit". Er denke über Parkraumbewirtschaftung in Nordneukölln nach. Womöglich.

Angst vor dem Linksruck, Hoffen auf den Linksruck

Fragt man im Buschkowsky-Flügel der SPD nach, dann fürchten viele mit Hikel einen Linksruck. Auch Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) sagt das. Wer ihm länger zuhört, der begreift: Liecke hofft auf den Linksruck. "Als CDU hat man es in Neukölln schwer", sagt Liecke. Denn Buschkowsky und Giffey besetzten über Jahre CDU-Themen wie Sicherheit und Kampf gegen Dealer. Liecke verweist auf mangelnde Verwaltungserfahrung seines Bürgermeisters in spe, auf die 500 Mitarbeiter, die Hikel in Bereichen wie Finanzen, Wirtschaft, Ordnungsamt oder Integration leiten soll. "Neukölln hat viele Probleme. Und viele können nicht warten, bis Herr Hikel sich eingearbeitet hat." Liecke wollte 2016 Bürgermeister werden. Und er will das immer noch.

Hikel ist inzwischen von Zehlendorf am Rathaus angekommen. Vor einer Woche hat sich hier eine Szene abgespielt, die beispielhaft ist für das Erbe, das Hikel jetzt antreten soll. Die schwarze Limousine, die Franziska Giffey von Neukölln in die Bundespolitik chauffieren sollte, war umstellt von Neuköllnern, aus allen Ratshausfenstern winkten die Mitarbeiter. Polizisten weinten, Ordnungsamtsmitarbeiter weinten, Giffey weinte. Was hat Martin Hikel gedacht? "Ich war total stolz auf sie. Da hat sich jemand massiv für Neukölln eingesetzt – und wird belohnt."

Jetzt steht Hikel hier, raucht. Auf den Rathaustreppen kippen Männer Biere, eine Frau sammelt Pfand. Hikel geht, setzt sich im vierten Stock an seinen viel zu kleinen Pressspan-Schreibtisch. Das Büro des Vorsitzenden befindet sich in der Teeküche der Fraktion. Später stellt sich Hikel bei der Opposition vor, lässt sich Kaffee in eine AfD-Tasse einschenken, blickt in versteinerte Mienen. "Werden Sie sich weiter so stark gegen die AfD positionieren?" Hikel verweist auf sein neues Amt, die integrative Funktion des Bürgermeisters – und auf seine Treue zum Grundgesetz. Ansonsten: überraschend viel Kopfnicken bei der AfD.

Auf dem Weg zur CDU-Fraktion erfährt er am Telefon, dass die Ernennungsurkunde zum Bürgermeister wohl doch rechtzeitig fertig wird. Dann liest eine CDU-Verordnete an die zehn Ämter vor, denen Hikel jetzt vorstehen soll. "Schaffen Sie das?" Hikel lehnt schief im Stuhl, sagt, er wolle hart arbeiten und baue auf die Expertise der Mitarbeiter: "Man muss ja kein Diplom in Verwaltungswissenschaften haben, um den Job machen zu können."

Die Wahl am Mittwochabend, Hikel wird sie wohl gewinnen. Dann muss er sich an der Frage messen lassen: Kann er die Fußstapfen von Buschkowsky und Giffey füllen? Rein physisch sollte das klappen. Hikel hat Schuhgröße 52.

