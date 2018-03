Berliner Schüler lernen mit Robotern

In „Coding Hubs“ wird Schülern das Programmieren spielerisch beigebracht. Sie entstehen an fünf Orten der Stadt.

Berlin. Es kommt ja eher selten vor, dass diese Stadt in Sachen Bildung ein nationales Vorbild ist – schließlich ist Berlin bei Tests und Leistungsvergleichen eher Träger der roten Laterne. Aber nicht, wenn es ums Programmieren geht. Das "Berliner Modell" zur Digitalisierung sei inzwischen ein Vorzeigeprojekt, die anderen Bundesländer seien "regelrecht neidisch", meint Thorsten Leimbach vom Fraunhofer-In­stitut. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) steht in Steglitz neben ihm und freut sich sichtlich, während kleine Lego-Roboter startbereit auf ihre Anweisungen warten.

Was passiert hier genau? Es ist die Eröffnung des ersten von fünf "Coding Hubs" in der Stadt, weitere werden an diesem Tag in der Stadtbibliothek Pankow, im Medienzentrum dort und an der Freien Universität eröffnet. Ein weiterer Standort folgt noch. Übersetzt heißt Coding Hub: Programmier-Zentrum, aber auf Englisch klingt es wohl zeitgemäßer – und auch leichter. Denn Schulklassen werden hier sehr spielerisch an das Thema herangeführt, indem sie Mini-Roboter programmieren.

Wie Charlize (13) und Isabell (14), die ein Programm geschrieben haben, damit ihr Roboterchen auf dem Fußboden ein Herz fährt. Klappt auch. Zumindest beim ersten Mal, danach bricht der Funkkontakt zum Computer ab. Kennt man ja vom Wlan.

Roboter Roberta soll auch die Mädchen erreichen

Kooperiert hat die Senatsverwaltung für Bildung dafür mit dem Fraunhofer-Institut, dem Start-up Calliope, das Mikrocomputer für Grundschulen baut, und mit Google. Der Konzern finanziert das Projekt bundesweit mit. Schließlich will man etwas für die Digitalisierung des Landes tun, braucht Nachwuchs. An die 5000 Schüler will man in nächster Zeit in Berlin mit den fünf Coding Hubs erreichen. Erst einmal aber muss das Interesse geweckt werden. Gerade bei Mädchen, die ja oft eher technikfern aufwachsen.

Es wird weniger programmiert, als herangeführt

Deshalb heißt der Roboter in diesem Fall auch Roberta und schämt sich nicht, ein Herz zu fahren. Auf die Wand des Raumes – wir sind beim Bildungsträger "Life" in Steglitz, hier können die Klassen dann auch für einen Kurs hinkommen – wird das Programm gebeamt. Fahre-Drehe-Fahre-Drehe.

Wer zuschaut, merkt: Hier wird weniger programmiert, als ans Thema herangeführt. Das Fraunhofer-Institut hat eine Programmmaske geschrieben, mit der die Schüler arbeiten können, um schnell Erfolge zu erzielen. Der Roboter fährt vorwärts, rückwärts, im Kreis.

"Wir haben den Kindern relativ viel abgenommen", bestätigt Leimbach. Aber die Ebene dahinter, also das Coding, wo die eigentlichen Befehle in technischer Form erscheinen, kann man auch öffnen. Da das Programm "open source" ist, also für jeden zugänglich, kann man dort neue Befehle hineinschreiben. Das wäre das Ziel, dann hat man echte kleine Programmierer. Und die kann das Land brauchen.

